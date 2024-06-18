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Россия теряет долю на мировом рынке угля, пишут СМИ

Россия теряет долю на мировом рынке угля, пишут СМИ - 18.06.2024, ПРАЙМ

Россия теряет долю на мировом рынке угля, пишут СМИ

У гольные компании из России сталкиваются с сокращением своей доли на мировом рынке угля, сообщает "Ъ" со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ). | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T09:29+0300

2024-06-18T09:29+0300

2024-06-18T09:29+0300

экономика

россия

уголь

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.У гольные компании из России сталкиваются с сокращением своей доли на мировом рынке угля, сообщает "Ъ" со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).По данным ЦЦИ, в 2021 году доля российских компаний составляла 17,1% от мировых поставок, но сейчас эта цифра снизилась до 14,6% и продолжает падать.Индонезия, напротив, увеличила свой экспорт с 399 миллионов тонн угля в 2020 году до 521 миллионов тонн в 2023 году, а квоты на добычу увеличатся на 29,8% в 2024 году, что позволит ей занять лидирующую позицию.Одной из основных причин проблем российских компаний является рост логистических издержек, что мешает устойчиво реагировать на снижение цен на рынке. Китай и Индия, основные потребители угля, также увеличивают свое собственное производство, что снижает спрос на импорт и удерживает цены на низком уровне.Индия в свою очередь за последние три года нарастила свое производство на более чем треть до 997 миллионов тонн, в то время как производство России составляет 420 миллионов тонн. Индия планирует увеличить свое производство до 1,4 миллиарда тонн к 2030 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, уголь