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ЕС закупил на Украине пищевые отходы на рекордную за всю историю сумму
ЕС закупил на Украине пищевые отходы на рекордную за всю историю сумму - 18.06.2024, ПРАЙМ
ЕС закупил на Украине пищевые отходы на рекордную за всю историю сумму
В апреле текущего года Европейский союз закупил на Украине пищевые отходы на рекордную сумму в 86 миллионов евро, следует из расчетов агентства РИА Новости,... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T06:35+0300
2024-06-18T06:35+0300
2024-06-18T06:53+0300
украина
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поставки
торговля
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В апреле текущего года Европейский союз закупил на Украине пищевые отходы на рекордную сумму в 86 миллионов евро, следует из расчетов агентства РИА Новости, основанных на данных европейской статистики.Отмечается, что в сравнении с мартом этого же года поставки с Украины в европейский регион выроли почти на треть, или на 27 процентов.Согласно данным, основная часть поставок в апреле, равная 70 процентам от совокупных украинских поставок в ЕС, выпала на жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел. На втором месте по доле в поставках оказались аналогичные продукты, но получаемые уже при извлечении только соевого масла. Их объем составил 23 процента. Также по три процента пришлось на остатки от производства крахмала и продукты, которые в дальнейшем могут использоваться для кормления животных.
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украина, ес, поставки, торговля
УКРАИНА, ЕС, поставки, торговля
ЕС закупил на Украине пищевые отходы на рекордную за всю историю сумму
ЕС в апреле закупил на Украине пищевые отходы на рекордные 86 миллионов евро
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В апреле текущего года Европейский союз закупил на Украине пищевые отходы на рекордную сумму в 86 миллионов евро, следует из расчетов агентства РИА Новости, основанных на данных европейской статистики.
Отмечается, что в сравнении с мартом этого же года поставки с Украины в европейский регион выроли почти на треть, или на 27 процентов.
Согласно данным, основная часть поставок в апреле, равная 70 процентам от совокупных украинских поставок в ЕС, выпала на жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел.
На втором месте по доле в поставках оказались аналогичные продукты, но получаемые уже при извлечении только соевого масла. Их объем составил 23 процента.
Также по три процента пришлось на остатки от производства крахмала и продукты, которые в дальнейшем могут использоваться для кормления животных.