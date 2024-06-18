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"Мы допустили ошибку". На Украине сделали неожиданное заявление о России - 18.06.2024, ПРАЙМ
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"Мы допустили ошибку". На Украине сделали неожиданное заявление о России
"Мы допустили ошибку". На Украине сделали неожиданное заявление о России - 18.06.2024, ПРАЙМ
"Мы допустили ошибку". На Украине сделали неожиданное заявление о России
Киев серьезно ошибся, не пригласив на "мирный саммит" по Украине в Швейцарии представителей российской стороны, считает депутат украинской Верховной рады... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T07:23+0300
2024-06-18T07:23+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Киев серьезно ошибся, не пригласив на "мирный саммит" по Украине в Швейцарии представителей российской стороны, считает депутат украинской Верховной рады Евгений Шевченко.В этой связи он отметил, что второй такой возможноти уже не будет, потому что вторая конференция не состоится."Второго тура саммита - продолжения этого саммита - не будет... А не будет потому, что это логично: мы допустили ошибку..., что не пригласили представителей России на первый саммит. Вот хотели как-то все это сделать, боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло с точки зрения наоборот", - заявил украинский парламентарий в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву, опубликованном на YouTube-канале Карасева. Отвечая на вопрос о том, почему, по его мнению, второй встрече по Украине не суждено состояться, он заявил, что Кремлю незачем "легитимизировать саммит, если они увидели последствия первого саммита", где, по его словам, 90 процентов участников заявили, что без России этот форум бесполезен. Российская делегация не принимала участия в саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.
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россия, украина, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
07:23 18.06.2024
 
"Мы допустили ошибку". На Украине сделали неожиданное заявление о России

Депутат Рады Шевченко: Украина допустила ошибку, не пригласив Россию на саммит

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Киев серьезно ошибся, не пригласив на "мирный саммит" по Украине в Швейцарии представителей российской стороны, считает депутат украинской Верховной рады Евгений Шевченко.
В этой связи он отметил, что второй такой возможноти уже не будет, потому что вторая конференция не состоится.
"Второго тура саммита - продолжения этого саммита - не будет... А не будет потому, что это логично: мы допустили ошибку..., что не пригласили представителей России на первый саммит. Вот хотели как-то все это сделать, боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло с точки зрения наоборот", - заявил украинский парламентарий в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву, опубликованном на YouTube-канале Карасева.
Отвечая на вопрос о том, почему, по его мнению, второй встрече по Украине не суждено состояться, он заявил, что Кремлю незачем "легитимизировать саммит, если они увидели последствия первого саммита", где, по его словам, 90 процентов участников заявили, что без России этот форум бесполезен.
Российская делегация не принимала участия в саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.
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