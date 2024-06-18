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"Заминированный осел". ЕС торопится принять Украину — и этому есть причина

"Заминированный осел". ЕС торопится принять Украину — и этому есть причина - 18.06.2024, ПРАЙМ

"Заминированный осел". ЕС торопится принять Украину — и этому есть причина

Запад спешит принять Украину в Евросоюз, чтобы использовать ее против России и Китая, пишет турецкое издание Sabah. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T10:36+0300

2024-06-18T10:36+0300

2024-06-18T10:37+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Запад спешит принять Украину в Евросоюз, чтобы использовать ее против России и Китая, пишет турецкое издание Sabah.На следующей неделе ЕС начнет переговоры о полноправном членстве Украины и Молдовы в союзе. Несмотря на то, что Будапешт больше не блокирует начало переговоров, Брюссель торопится оформить процесс членства Украины до 1 июля, до того, как председательство перейдет к Венгрии."Но с помощью пряника в виде членства в блоке они (Западные страны — прим.ред.) хотят и дальше использовать Украину в качестве заминированного осла против российско-китайского альянса", — отметил автор материала.Автор также выразил сожаление по поводу нынешней позиции Украины, так как неизвестно, сможет ли она сохранить себя как государство после присоединения к ЕС.В июне 2022 года Украине и Молдове был предоставлен статус стран-кандидатов в члены ЕС, но этот статус не гарантирует членство в союзе.Турция является страной-кандидатом с 1999 года, Северная Македония с 2005 года, Черногория с 2010 года, а Сербия с 2012 года. Последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году, а процесс ее вступления занял десять лет.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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