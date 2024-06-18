https://1prime.ru/20240618/ukraina-849260668.html
"Заминированный осел". ЕС торопится принять Украину — и этому есть причина
"Заминированный осел". ЕС торопится принять Украину — и этому есть причина - 18.06.2024, ПРАЙМ
"Заминированный осел". ЕС торопится принять Украину — и этому есть причина
Запад спешит принять Украину в Евросоюз, чтобы использовать ее против России и Китая, пишет турецкое издание Sabah. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T10:36+0300
2024-06-18T10:36+0300
2024-06-18T10:37+0300
политика
украина
ес
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:124:795:571_1920x0_80_0_0_fed89361137152a258406eaa904cb367.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Запад спешит принять Украину в Евросоюз, чтобы использовать ее против России и Китая, пишет турецкое издание Sabah.На следующей неделе ЕС начнет переговоры о полноправном членстве Украины и Молдовы в союзе. Несмотря на то, что Будапешт больше не блокирует начало переговоров, Брюссель торопится оформить процесс членства Украины до 1 июля, до того, как председательство перейдет к Венгрии."Но с помощью пряника в виде членства в блоке они (Западные страны — прим.ред.) хотят и дальше использовать Украину в качестве заминированного осла против российско-китайского альянса", — отметил автор материала.Автор также выразил сожаление по поводу нынешней позиции Украины, так как неизвестно, сможет ли она сохранить себя как государство после присоединения к ЕС.В июне 2022 года Украине и Молдове был предоставлен статус стран-кандидатов в члены ЕС, но этот статус не гарантирует членство в союзе.Турция является страной-кандидатом с 1999 года, Северная Македония с 2005 года, Черногория с 2010 года, а Сербия с 2012 года. Последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году, а процесс ее вступления занял десять лет.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240617/es-849237181.html
украина
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:50:795:646_1920x0_80_0_0_5be110dedf8b4bf9b321c7023cd532ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ес, россия, китай
Политика, УКРАИНА, ЕС, РОССИЯ, КИТАЙ
"Заминированный осел". ЕС торопится принять Украину — и этому есть причина
Sabah: ЕС спешит принять Украину, чтобы использовать ее против России и Китая
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.
Запад спешит принять Украину в Евросоюз, чтобы использовать ее против России и Китая, пишет
турецкое издание Sabah.
На следующей неделе ЕС начнет переговоры о полноправном членстве Украины и Молдовы в союзе. Несмотря на то, что Будапешт больше не блокирует начало переговоров, Брюссель торопится оформить процесс членства Украины до 1 июля, до того, как председательство перейдет к Венгрии.
"Но с помощью пряника в виде членства в блоке они (Западные страны — прим.ред.) хотят и дальше использовать Украину в качестве заминированного осла против российско-китайского альянса", — отметил автор материала.
Автор также выразил сожаление по поводу нынешней позиции Украины, так как неизвестно, сможет ли она сохранить себя как государство после присоединения к ЕС.
В июне 2022 года Украине и Молдове был предоставлен статус стран-кандидатов в члены ЕС, но этот статус не гарантирует членство в союзе.
Турция является страной-кандидатом с 1999 года, Северная Македония с 2005 года, Черногория с 2010 года, а Сербия с 2012 года. Последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году, а процесс ее вступления занял десять лет.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
ЕС будет предотвращать коррупцию при расходовании помощи Украине