https://1prime.ru/20240618/ukraina-849260823.html

Times раскрыла подозрительную деталь обучения украинцев пилотированию F-16

Times раскрыла подозрительную деталь обучения украинцев пилотированию F-16 - 18.06.2024, ПРАЙМ

Times раскрыла подозрительную деталь обучения украинцев пилотированию F-16

Соединенные Штаты специально затягивают обучение украинских военных управлению истребителями F-16 и ищут отговорки, сообщает издание Times, ссылаясь на слова... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T10:40+0300

2024-06-18T10:40+0300

2024-06-18T10:49+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты специально затягивают обучение украинских военных управлению истребителями F-16 и ищут отговорки, сообщает издание Times, ссылаясь на слова украинского депутата и руководителя специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александру Устинову. Также отмечается, что к концу текущего года будут готовы всего 20 пилотов."Это сугубо вопрос политики… Все, что мы просили, мы фактически получали, однако спустя полгода… Если бы у нас были истребители F-16 к контрнаступлению в 2023 году, это была бы совсем другая история", - рассказала парламентарий.Кроме того, Устинова уточнила, что на данный момент на Украине гораздо больше самолетов, чем подготовленных пилотов. На фоне медленной подготовки украинское руководство обращалось к американскому с просьбой ускорить обучение, но она была отклонена. Ранее сообщалось, что Франция планирует в течение двух лет обеспечить подготовку на начальном уровне 26 украинских летчиков для управления истребителями F-16. Отмечалось, что в ходе обучения будут использоваться старые самолеты Alphajet, причем ради этого пришлось отложить их вывод из эксплуатации.

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