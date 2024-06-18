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Шмыгаль раскрыл, сколько Украина хочет получить на поддержку энергосистемы - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Шмыгаль раскрыл, сколько Украина хочет получить на поддержку энергосистемы
Шмыгаль раскрыл, сколько Украина хочет получить на поддержку энергосистемы - 18.06.2024, ПРАЙМ
Шмыгаль раскрыл, сколько Украина хочет получить на поддержку энергосистемы
Украина рассчитывает получить 1 миллиард долларов от западных партнеров на восстановление энергосистемы страны, сообщил во вторник премьер-министр Денис... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T17:49+0300
2024-06-18T17:51+0300
энергетика
украина
энергосистема украины
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить 1 миллиард долларов от западных партнеров на восстановление энергосистемы страны, сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль. "За последнюю неделю суммарный объявленный пакет поддержки для энергосистемы Украины от международных партнеров составил более 1 миллиарда долларов", - заявил Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он уточнил, что США направляют через Агентство по международному развитию (USAID) 500 миллионов долларов и еще 324 миллиона долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Норвегия, по его словам, направит 74 миллиона долларов на восстановление поврежденных энергетических объектов в Харькове и Харьковской области. Правительство Канады инвестирует 14,5 миллиона долларов в энергетику Украины, добавил он. Владимир Зеленский, ранее, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.
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украина, энергосистема украины
Энергетика, УКРАИНА, энергосистема Украины
17:49 18.06.2024 (обновлено: 17:51 18.06.2024)
 
Шмыгаль раскрыл, сколько Украина хочет получить на поддержку энергосистемы

Шмыгаль: Украина планирует получить от Запада $1 млрд на поддержку энергосистемы

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить 1 миллиард долларов от западных партнеров на восстановление энергосистемы страны, сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль.
"За последнюю неделю суммарный объявленный пакет поддержки для энергосистемы Украины от международных партнеров составил более 1 миллиарда долларов", - заявил Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он уточнил, что США направляют через Агентство по международному развитию (USAID) 500 миллионов долларов и еще 324 миллиона долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Норвегия, по его словам, направит 74 миллиона долларов на восстановление поврежденных энергетических объектов в Харькове и Харьковской области. Правительство Канады инвестирует 14,5 миллиона долларов в энергетику Украины, добавил он.
Владимир Зеленский, ранее, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.
 
ЭнергетикаУКРАИНАэнергосистема Украины
 
 
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