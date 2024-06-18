https://1prime.ru/20240618/varshava-849272338.html

Испугались русских. Поляки массово готовят убежища и запасы воды

Испугались русских. Поляки массово готовят убежища и запасы воды - 18.06.2024, ПРАЙМ

Испугались русских. Поляки массово готовят убежища и запасы воды

Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах, сообщил журналистам мэр польской столицы Рафал Тшасковский. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T16:03+0300

2024-06-18T16:03+0300

2024-06-18T16:10+0300

польша

бомбоубежище

электрогенераторы

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ВАРШАВА, 18 июн - ПРАЙМ. Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах, сообщил журналистам мэр польской столицы Рафал Тшасковский."Мы проверяем критическую инфраструктуру, вчера прошли учения всех городских служб. Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал Тшасковский. По его данным, в укрытиях Варшавы можно разместить около трех миллионов человек, при этом в польской столице проживает в два раза меньше горожан. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш неоднократно повторял тезис о том, что в будущем не исключает возможности войны с Россией. Исходя из этой перспективы республика давно и активно повышает свой военный потенциал.

польша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, бомбоубежище, электрогенераторы