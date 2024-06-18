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Испугались русских. Поляки массово готовят убежища и запасы воды - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Испугались русских. Поляки массово готовят убежища и запасы воды
Испугались русских. Поляки массово готовят убежища и запасы воды - 18.06.2024, ПРАЙМ
Испугались русских. Поляки массово готовят убежища и запасы воды
Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах, сообщил журналистам мэр польской столицы Рафал Тшасковский. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T16:03+0300
2024-06-18T16:10+0300
польша
бомбоубежище
электрогенераторы
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ВАРШАВА, 18 июн - ПРАЙМ. Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах, сообщил журналистам мэр польской столицы Рафал Тшасковский."Мы проверяем критическую инфраструктуру, вчера прошли учения всех городских служб. Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал Тшасковский. По его данным, в укрытиях Варшавы можно разместить около трех миллионов человек, при этом в польской столице проживает в два раза меньше горожан. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш неоднократно повторял тезис о том, что в будущем не исключает возможности войны с Россией. Исходя из этой перспективы республика давно и активно повышает свой военный потенциал.
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польша, бомбоубежище, электрогенераторы
ПОЛЬША, бомбоубежище, электрогенераторы
16:03 18.06.2024 (обновлено: 16:10 18.06.2024)
 
Испугались русских. Поляки массово готовят убежища и запасы воды

Мэр Варшавы: жители Польши запасают воду и электрогенераторы в убежищах

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 18 июн - ПРАЙМ. Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах, сообщил журналистам мэр польской столицы Рафал Тшасковский.
"Мы проверяем критическую инфраструктуру, вчера прошли учения всех городских служб. Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал Тшасковский. По его данным, в укрытиях Варшавы можно разместить около трех миллионов человек, при этом в польской столице проживает в два раза меньше горожан.
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш неоднократно повторял тезис о том, что в будущем не исключает возможности войны с Россией. Исходя из этой перспективы республика давно и активно повышает свой военный потенциал.
 
ПОЛЬШАбомбоубежищеэлектрогенераторы
 
 
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