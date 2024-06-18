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В России выросли продажи игристых вин

В России выросли продажи игристых вин - 18.06.2024, ПРАЙМ

В России выросли продажи игристых вин

Продажи игристых вин в России за январь-май выросли на 13,5% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, ликерных вин - на 11,9%,... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T08:57+0300

2024-06-18T08:57+0300

2024-06-18T08:57+0300

экономика

россия

игристое вино

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Продажи игристых вин в России за январь-май выросли на 13,5% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, ликерных вин - на 11,9%, виноградных - на 3,3%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, всего продажи игристых вин и шампанского в стране за этот период составили 8,319 миллиона декалитров, ликерных вин - 569,8 тысячи декалитров, виноградных вин - 22,77 миллиона декалитров. Продажи коньяка возросли за отчетный период на 8,8%, до 5,823 миллиона декалитров, водки - на 1,7%, до 31,051 миллиона декалитров. В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за эти пять месяцев на 5%, до 93,524 миллиона декалитров. А реализация слабоалкогольной продукции выросла на 7,6% - до 7,494 миллиона декалитров.

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россия, игристое вино