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СМИ: в России вновь начали расти ставки по вкладам - 18.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в России вновь начали расти ставки по вкладам
СМИ: в России вновь начали расти ставки по вкладам - 18.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: в России вновь начали расти ставки по вкладам
Банки начали повышать ставки по вкладам вопреки сохранению ЦБ уровня ключевой ставки, передает "Коммерсантъ". | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T14:17+0300
2024-06-18T15:16+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Банки начали повышать ставки по вкладам вопреки сохранению ЦБ уровня ключевой ставки, передает "Коммерсантъ".Согласно материалу издания, с начала июня более десяти крупных банков на рынке вкладов подняли ставки на 1–2,5 процентного пункта (п. п.). Среди них — "Сбер", Альфа-банк, Росбанк, Совкомбанк, "Русский стандарт" и ВТБ.Однако ситуацию на рынке вкладов сейчас определяют не только действия регулятора. Банки принимают опережающие меры, повышая ставки по вкладам в связи с высоким уровнем ключевой ставки и риторикой Центробанка об ужесточении денежно-кредитной политики.Сохранение текущего уровня ключевой ставки стало неожиданностью для рынка, учитывая заявления Центробанка о цели борьбы с инфляцией. Повышение ставок по вкладам может быть полезным для достижения этой цели, так как высокие ставки стимулируют население к сбережению средств, заметили в издании.Кроме того, рост кредитования в условиях высоких ставок также влияет на политику привлечения клиентов банков. Несмотря на высокие ставки, кредитование в разных сегментах розничного кредитования также продолжает увеличиваться.Отмечается, что некоторые банки, которые уже повысили ставки, могут пересмотреть их в сторону снижения. Аналитики считают, что ставки в диапазоне 18-20% являются необоснованными и не соответствуют рыночным условиям, заключили в издании.
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россия
Экономика, РОССИЯ
14:17 18.06.2024 (обновлено: 15:16 18.06.2024)
 
СМИ: в России вновь начали расти ставки по вкладам

"Ъ": российские банки вновь стали массово повышать ставки по вкладам

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Банки начали повышать ставки по вкладам вопреки сохранению ЦБ уровня ключевой ставки, передает "Коммерсантъ".
Согласно материалу издания, с начала июня более десяти крупных банков на рынке вкладов подняли ставки на 1–2,5 процентного пункта (п. п.). Среди них — "Сбер", Альфа-банк, Росбанк, Совкомбанк, "Русский стандарт" и ВТБ.
Однако ситуацию на рынке вкладов сейчас определяют не только действия регулятора. Банки принимают опережающие меры, повышая ставки по вкладам в связи с высоким уровнем ключевой ставки и риторикой Центробанка об ужесточении денежно-кредитной политики.
Сохранение текущего уровня ключевой ставки стало неожиданностью для рынка, учитывая заявления Центробанка о цели борьбы с инфляцией. Повышение ставок по вкладам может быть полезным для достижения этой цели, так как высокие ставки стимулируют население к сбережению средств, заметили в издании.
Кроме того, рост кредитования в условиях высоких ставок также влияет на политику привлечения клиентов банков. Несмотря на высокие ставки, кредитование в разных сегментах розничного кредитования также продолжает увеличиваться.
Отмечается, что некоторые банки, которые уже повысили ставки, могут пересмотреть их в сторону снижения. Аналитики считают, что ставки в диапазоне 18-20% являются необоснованными и не соответствуют рыночным условиям, заключили в издании.
Карта Халва
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ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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