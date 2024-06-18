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СМИ: в России вновь начали расти ставки по вкладам

СМИ: в России вновь начали расти ставки по вкладам - 18.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: в России вновь начали расти ставки по вкладам

Банки начали повышать ставки по вкладам вопреки сохранению ЦБ уровня ключевой ставки, передает "Коммерсантъ". | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T14:17+0300

2024-06-18T14:17+0300

2024-06-18T15:16+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Банки начали повышать ставки по вкладам вопреки сохранению ЦБ уровня ключевой ставки, передает "Коммерсантъ".Согласно материалу издания, с начала июня более десяти крупных банков на рынке вкладов подняли ставки на 1–2,5 процентного пункта (п. п.). Среди них — "Сбер", Альфа-банк, Росбанк, Совкомбанк, "Русский стандарт" и ВТБ.Однако ситуацию на рынке вкладов сейчас определяют не только действия регулятора. Банки принимают опережающие меры, повышая ставки по вкладам в связи с высоким уровнем ключевой ставки и риторикой Центробанка об ужесточении денежно-кредитной политики.Сохранение текущего уровня ключевой ставки стало неожиданностью для рынка, учитывая заявления Центробанка о цели борьбы с инфляцией. Повышение ставок по вкладам может быть полезным для достижения этой цели, так как высокие ставки стимулируют население к сбережению средств, заметили в издании.Кроме того, рост кредитования в условиях высоких ставок также влияет на политику привлечения клиентов банков. Несмотря на высокие ставки, кредитование в разных сегментах розничного кредитования также продолжает увеличиваться.Отмечается, что некоторые банки, которые уже повысили ставки, могут пересмотреть их в сторону снижения. Аналитики считают, что ставки в диапазоне 18-20% являются необоснованными и не соответствуют рыночным условиям, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240617/vklady-849233306.html

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