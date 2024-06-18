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Главком ВМФ рассказал, какие корабли получит флот в этом году
Главком ВМФ рассказал, какие корабли получит флот в этом году - 18.06.2024, ПРАЙМ
Главком ВМФ рассказал, какие корабли получит флот в этом году
Военно-морской флот России рассчитывает получить 12 кораблей и подводных лодок в 2024 году, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T14:44+0300
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2024-06-18T14:44+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Военно-морской флот России рассчитывает получить 12 кораблей и подводных лодок в 2024 году, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. "По планам этого года мы реализуем программу 50 единиц различных кораблей, судов, катеров", - отметил он, уточнив, что основные из боевых единиц - корабли дальней морской зоны первого ранга, в том числе атомные подводные лодки."В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц", - сказал Моисеев.По его словам, среди них четыре подлодки, в том числе две атомные, а также малые ракетные корабли и патрульные корабли, среди них атомный подводный крейсер "Князь Пожарский".Также главком флота отметил, что в текущем году планируется закончить испытания малых ракетных кораблей, проходящих на Балтийском и Каспийском морях, и принять их в состав ВМФ.
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вмф россии
Главком ВМФ рассказал, какие корабли получит флот в этом году
ВМФ России рассчитывает получить в этом году 12 кораблей и подводных лодок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Военно-морской флот России рассчитывает получить 12 кораблей и подводных лодок в 2024 году, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.
"По планам этого года мы реализуем программу 50 единиц различных кораблей, судов, катеров", - отметил он, уточнив, что основные из боевых единиц - корабли дальней морской зоны первого ранга, в том числе атомные подводные лодки.
"В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц", - сказал Моисеев.
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По его словам, среди них четыре подлодки, в том числе две атомные, а также малые ракетные корабли и патрульные корабли, среди них атомный подводный крейсер "Князь Пожарский".
Также главком флота отметил, что в текущем году планируется закончить испытания малых ракетных кораблей, проходящих на Балтийском и Каспийском морях, и принять их в состав ВМФ.