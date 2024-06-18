https://1prime.ru/20240618/vmf-849269572.html

Главком ВМФ рассказал, какие корабли получит флот в этом году

Главком ВМФ рассказал, какие корабли получит флот в этом году - 18.06.2024, ПРАЙМ

Главком ВМФ рассказал, какие корабли получит флот в этом году

Военно-морской флот России рассчитывает получить 12 кораблей и подводных лодок в 2024 году, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T14:44+0300

2024-06-18T14:44+0300

2024-06-18T14:44+0300

вооружения

вмф россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_0:32:3407:1948_1920x0_80_0_0_6f2689ce5d8731881eeef5ffff2f8f9e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Военно-морской флот России рассчитывает получить 12 кораблей и подводных лодок в 2024 году, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. "По планам этого года мы реализуем программу 50 единиц различных кораблей, судов, катеров", - отметил он, уточнив, что основные из боевых единиц - корабли дальней морской зоны первого ранга, в том числе атомные подводные лодки."В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц", - сказал Моисеев.По его словам, среди них четыре подлодки, в том числе две атомные, а также малые ракетные корабли и патрульные корабли, среди них атомный подводный крейсер "Князь Пожарский".Также главком флота отметил, что в текущем году планируется закончить испытания малых ракетных кораблей, проходящих на Балтийском и Каспийском морях, и принять их в состав ВМФ.

https://1prime.ru/20240506/drony-847941667.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вмф россии