https://1prime.ru/20240618/wildberries-849278972.html

Wildberries и Russ объединяются

Wildberries и Russ объединяются - 18.06.2024, ПРАЙМ

Wildberries и Russ объединяются

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries и крупнейший в стране оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Соответствующую информацию... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T21:25+0300

2024-06-18T21:25+0300

2024-06-18T21:53+0300

wildberries

экономика

russ outdoor

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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Крупнейший российский маркетплейс Wildberries и крупнейший в стране оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Соответствующую информацию РИА Новости сообщили представители двух компаний."Wildberries и Группа Russ объявляют об объединении", - сообщили в компаниях.Подробности решения об объединении Wildberries и к Russ не приводятся.Ранее во вторник компании заявили, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы.Таким образом представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение.Планируется, что география стратегического проекта охватит территорию России, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек).

https://1prime.ru/20240606/oae-848916345.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, russ outdoor