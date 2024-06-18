https://1prime.ru/20240618/wildberries-849278972.html
Wildberries и Russ объединяются
Wildberries и Russ объединяются - 18.06.2024, ПРАЙМ
Wildberries и Russ объединяются
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries и крупнейший в стране оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Соответствующую информацию... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T21:25+0300
2024-06-18T21:25+0300
2024-06-18T21:53+0300
wildberries
экономика
russ outdoor
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Крупнейший российский маркетплейс Wildberries и крупнейший в стране оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Соответствующую информацию РИА Новости сообщили представители двух компаний."Wildberries и Группа Russ объявляют об объединении", - сообщили в компаниях.Подробности решения об объединении Wildberries и к Russ не приводятся.Ранее во вторник компании заявили, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы.Таким образом представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение.Планируется, что география стратегического проекта охватит территорию России, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек).
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wildberries, russ outdoor
Wildberries, Экономика, Russ Outdoor
Wildberries и Russ объединяются
Wildberries и группа Russ объявили об объединении
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Крупнейший российский маркетплейс Wildberries и крупнейший в стране оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Соответствующую информацию РИА Новости сообщили представители двух компаний.
"Wildberries и Группа Russ объявляют об объединении", - сообщили в компаниях.
Подробности решения об объединении Wildberries и к Russ не приводятся.
Wildberries выйдет на рынок ОАЭ
Ранее во вторник компании заявили, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы.
Таким образом представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение.
Планируется, что география стратегического проекта охватит территорию России, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек).