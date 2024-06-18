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Курс юаня опустился до 11,93 рубля

Курс юаня опустился до 11,93 рубля - 18.06.2024, ПРАЙМ

Курс юаня опустился до 11,93 рубля

Курс рубля в самом начале торгов переходит к повышению против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T10:16+0300

2024-06-18T10:16+0300

2024-06-18T10:16+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в самом начале торгов переходит к повышению против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 2 копейки, до 11,93 рубля. Минутами ранее курс юаня максимально повышался до 11,97 рубля.

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россия, наличная валюта, юань