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Курс юаня опустился до 11,93 рубля
Курс юаня опустился до 11,93 рубля - 18.06.2024, ПРАЙМ
Курс юаня опустился до 11,93 рубля
Курс рубля в самом начале торгов переходит к повышению против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T10:16+0300
2024-06-18T10:16+0300
2024-06-18T10:16+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в самом начале торгов переходит к повышению против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 2 копейки, до 11,93 рубля. Минутами ранее курс юаня максимально повышался до 11,97 рубля.
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россия, наличная валюта, юань
РОССИЯ, наличная валюта, юань
Курс юаня опустился до 11,93 рубля
Курс юаня перешёл к снижению на Московской бирже и опускается до 11,93 руб
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в самом начале торгов переходит к повышению против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 2 копейки, до 11,93 рубля.
Минутами ранее курс юаня максимально повышался до 11,97 рубля.
Юань восстановился от 7-месячного минимума на решении Народного банка Китая