https://1prime.ru/20240618/yuan-849276779.html

Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года

Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года - 18.06.2024, ПРАЙМ

Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года

Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года, следует из данных Московской биржи. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T18:36+0300

2024-06-18T18:36+0300

2024-06-18T18:37+0300

юань

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.29 мск снижается на 46 копеек, до 11,5 рубля. Минутами ранее юань максимально падал до 11,47 рубля – минимума с 8 июня 2023 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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