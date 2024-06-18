https://1prime.ru/20240618/yuan-849276779.html
Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года
Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года - 18.06.2024, ПРАЙМ
Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года
Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года, следует из данных Московской биржи. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T18:36+0300
2024-06-18T18:36+0300
2024-06-18T18:37+0300
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/87/841618756_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_6fb4cba54fa664afd34c408cb004561e.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.29 мск снижается на 46 копеек, до 11,5 рубля. Минутами ранее юань максимально падал до 11,47 рубля – минимума с 8 июня 2023 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/87/841618756_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_0894ef42fb5ec9894f0c8d9afb5d44ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань
Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года
Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.29 мск снижается на 46 копеек, до 11,5 рубля. Минутами ранее юань максимально падал до 11,47 рубля – минимума с 8 июня 2023 года.