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Убивать незаконно. Генпрокуратура нашла несоответствие в нормах о животных
Убивать незаконно. Генпрокуратура нашла несоответствие в нормах о животных - 18.06.2024, ПРАЙМ
Убивать незаконно. Генпрокуратура нашла несоответствие в нормах о животных
В Конституционном суде прошло слушание по закону о бездомных животных, передавшего регионам право самим решать, как с ними поступать - отпускать после... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T18:14+0300
2024-06-18T18:14+0300
2024-06-18T18:14+0300
животные
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В Конституционном суде прошло слушание по закону о бездомных животных, передавшего регионам право самим решать, как с ними поступать - отпускать после стерилизации, держать в приютах или усыплять. В Генпрокуратуре считают, что есть "веские аргументы" признать нормы закона неконституционными, пишет РБК. Об этом в ходе заседания заявил представитель генерального прокурора в КС Вячеслав Росинский. Изменения были введены в законодательство летом 2023 года после долгой общественно дискуссии. Новые нормы критиковали и зоозащитники, и сами законодатели. После принятия закона сразу в нескольких чтениях ряд регионов решили умерщвлять бездомных животных. Убивать их намерены Бурятия и Тува, Астраханская область, Алтайский край, Чукотка, Магаданская область.Вячеслав Росинский, в частности, отметил, что в результате принятых в федеральный закон изменений и последовавшего за ним принятия закона в Бурятии сложилась противоречивая ситуация, при которой региональный закон получил приоритет над федеральным. Общественники и ранее указывали, что норма, разрешающая умерщвлять бездомных животных, противоречит Конституции, поскольку в Основном законе прописана прямая обязанность правительства формировать гуманное отношение к животным.
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животные, закон, конституция рф
животные, закон, Конституция РФ
Убивать незаконно. Генпрокуратура нашла несоответствие в нормах о животных
РБК: Генпрокуратура нашла несоответствие Конституции в новом законе о животных
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.
В Конституционном суде прошло слушание по закону о бездомных животных, передавшего регионам право самим решать, как с ними поступать - отпускать после стерилизации, держать в приютах или усыплять. В Генпрокуратуре считают, что есть "веские аргументы" признать нормы закона неконституционными, пишет РБК
.
Об этом в ходе заседания заявил представитель генерального прокурора в КС Вячеслав Росинский. Изменения были введены в законодательство летом 2023 года после долгой общественно дискуссии. Новые нормы критиковали и зоозащитники, и сами законодатели. После принятия закона сразу в нескольких чтениях ряд регионов решили умерщвлять бездомных животных. Убивать их намерены Бурятия и Тува, Астраханская область, Алтайский край, Чукотка, Магаданская область.
Вячеслав Росинский, в частности, отметил, что в результате принятых в федеральный закон изменений и последовавшего за ним принятия закона в Бурятии сложилась противоречивая ситуация, при которой региональный закон получил приоритет над федеральным.
Общественники и ранее указывали, что норма, разрешающая умерщвлять бездомных животных, противоречит Конституции, поскольку в Основном законе прописана прямая обязанность правительства формировать гуманное отношение к животным.