https://1prime.ru/20240619/5g-849316870.html

Step Logic везет в Россию 500 базовых станций 5G от Huawei

Step Logic везет в Россию 500 базовых станций 5G от Huawei - 19.06.2024, ПРАЙМ

Step Logic везет в Россию 500 базовых станций 5G от Huawei

Российский системный интегратор Step Logic везет из Китая в РФ порядка 500 базовых станций 5G от Huawei, рассказал РИА Новости источник на телеком-рынке. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T17:39+0300

2024-06-19T17:39+0300

2024-06-19T17:40+0300

huawei

5g

китай

россия

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российский системный интегратор Step Logic везет из Китая в РФ порядка 500 базовых станций 5G от Huawei, рассказал РИА Новости источник на телеком-рынке. Ранее газета "Коммерсант" написала, что в Россию из Китая уже доставили базовые станции 5G для проведения испытаний. По данным издания, это следует из оформленной 28 мая декларации о соответствии из базы Росаккредитации. "Сейчас пока еще ничего не привезли... Но компания Step Logic везет сейчас (базовые станции - ред.) Huawei из Китая, именно 5G. Речь идет о 500 базовых станциях 5G", - сообщил источник. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что ввоз зарубежных базовых станций пятого поколения не является заменой отечественного оборудования. По его словам, в Россию ежемесячно завозят базовые станции из разных стран, и страна-производитель не играет роли. Оборудование тестируют, проверяют на работоспособность и так далее. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что поскольку в России пока нет соответствующего оборудования, то нет ничего странного в тестировании зарубежных базовых станций. "Ростелеком" сообщил РИА Новости, что ни компания, ни "Национальный центр разработок" не закупали и не ввозили иностранные базовые станции 5G. В свою очередь Tele2 добавил, что у оператора пока нет лицензий и частот для предоставления услуг пятого поколения на коммерческой основе. МТС, "Мегафон" и "Билайн" отказались от комментариев. Минцифры также не комментирует ситуацию. В июле 2023 года "Ростелеком" рассказывал, что заключил три форвардных контракта. Один из них - на производство базовых станций 2G/4G (GSM/LTE), с российским производителем телекоммуникационного оборудования "Булат", еще два - с НТЦ "Протей" и "КНС Групп". Позже в отчете компании сообщалось, что "Ростелеком" планирует до конца 2025 года установить на сетях связи не менее 250 базовых станций стандарта 4G/LTE, включенных в единый реестр радиоэлектронной продукции. В октябре прошлого года "Булат" и "Мегафон" подписали форвардный контракт на поставку до 5 тысяч базовых станций в 2024-2026 годах. Через полгода МТС сообщила, что ее "дочка" - IT-разработчик "Иртея" - будет производить 10-20 тысяч базовых станций ежегодно, несколько сотен выпустит в этом году.

https://1prime.ru/20240508/kitay-848015752.html

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huawei, 5g, китай, россия