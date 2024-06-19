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Генпрокурор отчитался о блокировке сайтов финансовых аферистов в России
Генпрокурор отчитался о блокировке сайтов финансовых аферистов в России - 19.06.2024, ПРАЙМ
Генпрокурор отчитался о блокировке сайтов финансовых аферистов в России
Российские прокуроры в I квартале добились блокировки более 14 тысяч сайтов аферистов, работавших на рынке ценных бумаг и предлагавших оформить кредиты и... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:20+0300
2024-06-19T11:20+0300
2024-06-19T11:20+0300
мошенничество
игорь краснов
россия
аферисты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российские прокуроры в I квартале добились блокировки более 14 тысяч сайтов аферистов, работавших на рынке ценных бумаг и предлагавших оформить кредиты и вклады, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. На пленарном заседании шестого совещания прокуроров стран БРИКС Краснов напомнил, что, согласно законодательству, на прокуратуру возложена оценка размещенных в интернете сведений на предмет наличия признаков экстремизма, провокации общественных беспорядков, оскорбления государственных символов, фейков, неправомерных финансовых услуг. Каждый подтвержденный факт становится поводом для блокировки таких страниц. "Например, по нашим требованиям только за первый квартал текущего года прекращено функционирование более 14 тысяч сайтов, предоставляющих услуги псевдоучастниками рынка ценных бумаг, в том числе о выдаче кредитов, оформлении вкладов и предложении финансовых продуктов, которые вводят потребителей в заблуждение", - сказал Краснов. Кроме того, в 2023 году, добавил он, прокуроры предотвратили легализацию 46 миллиардов рублей и блокировали вывод из России 7 миллиардов рублей, вмешавшись более чем в 2 тысячи судебных процессов, где имелись признаки обмывания доходов. Так же удалось сохранить имущественные комплексы девяти промышленных предприятий. В Санкт-Петербурге 18-19 июня проходит шестая встреча прокуроров стран БРИКС.
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игорь краснов, россия, аферисты
Мошенничество, Игорь Краснов, РОССИЯ, аферисты
Генпрокурор отчитался о блокировке сайтов финансовых аферистов в России
Краснов: более 14 тыс сайтов финансовых аферистов заблокировали в РФ в I квартале
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российские прокуроры в I квартале добились блокировки более 14 тысяч сайтов аферистов, работавших на рынке ценных бумаг и предлагавших оформить кредиты и вклады, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
На пленарном заседании шестого совещания прокуроров стран БРИКС Краснов напомнил, что, согласно законодательству, на прокуратуру возложена оценка размещенных в интернете сведений на предмет наличия признаков экстремизма, провокации общественных беспорядков, оскорбления государственных символов, фейков, неправомерных финансовых услуг. Каждый подтвержденный факт становится поводом для блокировки таких страниц.
"Например, по нашим требованиям только за первый квартал текущего года прекращено функционирование более 14 тысяч сайтов, предоставляющих услуги псевдоучастниками рынка ценных бумаг, в том числе о выдаче кредитов, оформлении вкладов и предложении финансовых продуктов, которые вводят потребителей в заблуждение", - сказал Краснов.
Кроме того, в 2023 году, добавил он, прокуроры предотвратили легализацию 46 миллиардов рублей и блокировали вывод из России 7 миллиардов рублей, вмешавшись более чем в 2 тысячи судебных процессов, где имелись признаки обмывания доходов. Так же удалось сохранить имущественные комплексы девяти промышленных предприятий.
В Санкт-Петербурге 18-19 июня проходит шестая встреча прокуроров стран БРИКС.
Мошенники стали обманывать россиян через игры