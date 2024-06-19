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Российские активы как предлог: США запасают "консервы" на случай дефолта

Российские активы как предлог: США запасают "консервы" на случай дефолта - 19.06.2024, ПРАЙМ

Российские активы как предлог: США запасают "консервы" на случай дефолта

Ущерб стран "большой семерки", вознамерившихся украсть замороженные российские активы, уже подсчитан. Однако он может быть куда более весомым за счет вступления | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T04:04+0300

2024-06-19T04:04+0300

2024-06-19T04:04+0300

статья

замороженные российские активы

налог на прибыль с замороженных активов

изъятие замороженных активов в сша

санкции против рф

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ, Роман Серов. Ущерб стран "большой семерки", вознамерившихся украсть замороженные российские активы, уже подсчитан. Однако он может быть куда более весомым за счет вступления в силу неожиданных обстоятельств. Чего на самом деле стоит опасаться европейцам, в материале "Прайма".Откусить хотя бы кусочек"Большая семерка" может лишиться порядка 83 миллиардов долларов в случае конфискации замороженных российских активов, подсчитало агентство РИА Новости с опорой на данные национальных статслужб. По оценке издания, это деньги, которые страны G7 напрямую вложили в российскую экономику.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПроведя саммит в Италии, "семерка" официально объявила о своем решении относительно замороженных российских активов. Пока оно коснется лишь доходов от них. Из них будут погашать кредиты Украине на 50 миллиардов долларов, которые предоставят до конца текущего года. Основная сумма останется заблокированной до тех пор, пока Россия не "прекратит конфликт" на Украине и не выплатит ей "ущерб".Замороженные российские активы - порядка 300 миллиардов долларов, заблокированных в депозитариях США и Европы с февраля 2022 года. Тогда же начались разговоры об их конфискации. Однако для этого нет юридических оснований. Договоренность на саммите "семерки" касается лишь доходов от активов, которые накапливаются на международной финансовой площадке Euroclear в Бельгии. Средства инвестируют, и они генерируют прибыль, на которую, по мнению Запада, можно ввести налог (т.н. windfall tax). И уж этими деньгами распорядиться, как заблагорассудится. А именно отдать Украине, чтобы не пришлось тратить из скромного европейского бюджета.В Кремле все поползновения заморозить, а тем более изъять российские средства называют незаконными и обещают симметричный ответ. Подобный прецедент, а также блокировки, арест или удержание государственной либо частной собственности за рубежом с передачей их Украине приведут к судебным разбирательствам, поскольку они являются "юридическим нонсенсом", предупреждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Основную сумму – 300 миллиардов долларов – пока не трогают. В США одобрен закон, разрешающий президенту конфисковать 5 миллиардов долларов, которые лежат на счетах в Америке. Целью, как говорят эксперты, было не срочное изъятие денег, а попытка простимулировать европейцев действовать решительнее. Обсуждались варианты обеспечения под займы, которые Украина никогда не вернет или под украинские долги, которые хотели продать на открытом рынке.Но ни сам действующий президент Джо Байден, ни тем более европейские финансовые власти не спешат трогать чужое. Тем более, основная сумма лежит именно в Европе. И там отдают себе отчет в том, какой ущерб это принесет. Глава МВФ Кристин Лагард предупреждала о том, что все представленные схемы нарушают нормы международного законодательства. По словам Пескова, лица, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, и страны, которые их примут, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия.Семь раз отмерь, один отрежьВ случае применения любой из упомянутых схем России есть, чем ответить. Мы тоже заблокировали на своей территории сопоставимую, а то и превышающую сумму в виде вложений в российские активы или прямых инвестиций. В ответ на недружественные заявления Совет Федерации уже предложил Минфину разработать механизм изъятия прибыли от заблокированных в нашей стране средств иностранцев.Возникает вопрос - можно ли еще найти что-то для конфискации, например, средства институциональных и частных инвесторов? Упомянутые выше 83 миллиарда долларов – лишь прямые вложения. Учитывая наличие портфельных инвестиций, стоимость компаний, принадлежащих иностранцам, может оказаться значительно выше."Возникает дилемма: насколько готовы органы власти решиться на дальнейшие конфискации, осознавая потенциальные последствия? Конфискация может вызвать серьезные исполнительные, правовые и международные проблемы. Для страны может быть рискованно изымать активы иностранных компаний, которые являются ключевыми инвесторами", - рассуждает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.По его мнению, ущерб от конфискации может негативно сказаться как на российской, так и на международной экономике. Сначала необходим тщательный анализ и оценка потенциального ущерба. Политический аспект решения также играет важную роль. В целом решение о конфискации активов требует тщательного анализа и сбалансированного подхода для минимизации негативных последствий, считает финансист.Запас на случай дефолта. Но не европейскогоНо основные негативные последствия – вовсе не потеря денег, хотя сумма на кону весьма существенная. Важнее репутационные потери. Запад позиционирует себя, как надежного гаранта неприкосновенности чужих вложений. Именно поэтому инвесторы со всего света стремятся вкладывать в американские и европейские активы, пусть даже доход по ним ниже, чем могут дать развивающиеся экономики.Заставляя европейских чиновников красть российские активы, США ставят под ответный удар, прежде всего, инвестиции крупного европейского бизнеса в российскую экономику, считает кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Александр Арский.При зеркальном ответе России европейскому бизнесу никто в Брюсселе не собирается компенсировать ущерб предприятиям, лишившимся вложений. Миноритарные акционеры, да и крупные инвесторы будут избавляться от ценных бумаг таких компаний. Их эффективность по финансовой отчётности снизится, что приведёт к обвалу стоимости акций, а это уже сотни миллиардов евро."Озвученные президентом Путиным шаги по дедолларизации международной торговли и переходу на расчёты в национальных валютах получат мощный импульс, ведь доверять банковскому сектору Запада нельзя, поскольку он становится непредсказуемым, а решения евробюррократов являются экономическим и уголовным преступлением", - рассуждает эксперт.Но действия США можно легко объяснить. "Экономике №1" грозит дефолт 40-триллионного внешнего долга. В ожидании этого события США стремятся максимально высосать из Европы технологии и инженерно-инновационный потенциал, который уже после дефолта призван восстановить экономику США. Таким образом, косвенный эффект от хищения российских активов в десятки раз превышает те последствия, с которыми Россия столкнется в краткосрочной перспективе, заключил Арский.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

замороженные российские активы, налог на прибыль с замороженных активов, изъятие замороженных активов в сша, санкции против рф