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МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством - 19.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством
МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством - 19.06.2024, ПРАЙМ
МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством
Решение G7 о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов, взятых из средств, полученных от российских активов, является воровством. Об этом сообщила... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:29+0300
2024-06-19T12:48+0300
экономика
украина
замороженные российские активы
g7
мария захарова
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Решение G7 о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов, взятых из средств, полученных от российских активов, является воровством. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Это очередное воровство, теперь уже этим занимается "семерка", — отметила дипломат в рамках брифинга.Премьер-министр Италии Джорджия Мелони ранее заявила, что страны G7 достигли соглашения о предоставлении кредита Украине под залог доходов от замороженных российских активов.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
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украина, замороженные российские активы, g7, мария захарова
Экономика, УКРАИНА, замороженные российские активы, G7, Мария Захарова
12:29 19.06.2024 (обновлено: 12:48 19.06.2024)
 
МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством

Захарова: решение G7 выделить Украине $50 млрд за счет доходов от активов РФ - воровство

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Решение G7 о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов, взятых из средств, полученных от российских активов, является воровством. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это очередное воровство, теперь уже этим занимается "семерка", — отметила дипломат в рамках брифинга.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони ранее заявила, что страны G7 достигли соглашения о предоставлении кредита Украине под залог доходов от замороженных российских активов.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
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ЭкономикаУКРАИНАзамороженные российские активыG7Мария Захарова
 
 
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