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МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством

МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством - 19.06.2024, ПРАЙМ

МИД назвал решение G7 выделить Украине доходы от активов России воровством

Решение G7 о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов, взятых из средств, полученных от российских активов, является воровством. Об этом сообщила... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:29+0300

2024-06-19T12:29+0300

2024-06-19T12:48+0300

экономика

украина

замороженные российские активы

g7

мария захарова

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Решение G7 о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов, взятых из средств, полученных от российских активов, является воровством. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Это очередное воровство, теперь уже этим занимается "семерка", — отметила дипломат в рамках брифинга.Премьер-министр Италии Джорджия Мелони ранее заявила, что страны G7 достигли соглашения о предоставлении кредита Украине под залог доходов от замороженных российских активов.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.

https://1prime.ru/20240611/aktivy-849070831.html

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украина, замороженные российские активы, g7, мария захарова