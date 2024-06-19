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В ГД предложили убрать алкоголь из магазина Госдумы
В ГД предложили убрать алкоголь из магазина Госдумы - 19.06.2024, ПРАЙМ
В ГД предложили убрать алкоголь из магазина Госдумы
Депутат Госдумы от "Новых людей" Сардана Авксентьева предложила убрать алкогольные напитки из думского магазина. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:27+0300
2024-06-19T12:27+0300
2024-06-19T12:27+0300
госдума
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от "Новых людей" Сардана Авксентьева предложила убрать алкогольные напитки из думского магазина. "Предлагаю отказаться от политики двойных стандартов, и алкоголь тоже с полок убрать: зачем на работе алкоголь. Хотя вносимые законопроекты, конечно, рискуют стать суше и скучнее", - написала она в своем Telegram-канале. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме, поручил заняться этим комиссии ГД по регламенту и пообещал, что энергетики на входе будет отбирать ФСО. Он также отметил, что надо разобраться, кто "их там попивает, эти энергетики, а потом в зал приходит". После этого из думского магазина стали убирать энергетики, убедился корреспондент РИА Новости.
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госдума
В ГД предложили убрать алкоголь из магазина Госдумы
Депутат ГД предложила убрать алкоголь из магазина Госдумы
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от "Новых людей" Сардана Авксентьева предложила убрать алкогольные напитки из думского магазина.
"Предлагаю отказаться от политики двойных стандартов, и алкоголь тоже с полок убрать: зачем на работе алкоголь. Хотя вносимые законопроекты, конечно, рискуют стать суше и скучнее", - написала она в своем Telegram-канале.
Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме, поручил заняться этим комиссии ГД по регламенту и пообещал, что энергетики на входе будет отбирать ФСО. Он также отметил, что надо разобраться, кто "их там попивает, эти энергетики, а потом в зал приходит". После этого из думского магазина стали убирать энергетики, убедился корреспондент РИА Новости.