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В ГД предложили убрать алкоголь из магазина Госдумы

В ГД предложили убрать алкоголь из магазина Госдумы - 19.06.2024, ПРАЙМ

В ГД предложили убрать алкоголь из магазина Госдумы

Депутат Госдумы от "Новых людей" Сардана Авксентьева предложила убрать алкогольные напитки из думского магазина. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:27+0300

2024-06-19T12:27+0300

2024-06-19T12:27+0300

госдума

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от "Новых людей" Сардана Авксентьева предложила убрать алкогольные напитки из думского магазина. "Предлагаю отказаться от политики двойных стандартов, и алкоголь тоже с полок убрать: зачем на работе алкоголь. Хотя вносимые законопроекты, конечно, рискуют стать суше и скучнее", - написала она в своем Telegram-канале. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме, поручил заняться этим комиссии ГД по регламенту и пообещал, что энергетики на входе будет отбирать ФСО. Он также отметил, что надо разобраться, кто "их там попивает, эти энергетики, а потом в зал приходит". После этого из думского магазина стали убирать энергетики, убедился корреспондент РИА Новости.

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