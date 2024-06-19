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В Якутии отметили пользу нового рудника "Мир-Глубокий для "Алросы"
В Якутии отметили пользу нового рудника "Мир-Глубокий для "Алросы" - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Якутии отметили пользу нового рудника "Мир-Глубокий для "Алросы"
Объемы добычи на руднике "Мир-Глубокий" в Якутии помогут компании "Алроса" сохранить лидерство на мировом рынке алмазов, а страна получит налоги и новые рабочие | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:42+0300
2024-06-19T12:42+0300
2024-06-19T12:42+0300
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ЯКУТСК, 19 июн - ПРАЙМ. Объемы добычи на руднике "Мир-Глубокий" в Якутии помогут компании "Алроса" сохранить лидерство на мировом рынке алмазов, а страна получит налоги и новые рабочие места, заявил глава республики Айсен Николаев. "Объемы, добываемые на "Мир-Глубокий", помогут сохранить лидирующие позиции АЛРОСА на мировом рынке, государство получит налоговые поступления, а также будут созданы тысячи новых рабочих мест", - написал он на своем канале в мессенджере Telegram. Николаев в среду находится в Мирнинском районе. Вместе с заместителем министра финансов РФ Алексеем Моисеевым и генеральным директором "Алросы" Павлом Маринычевым они посетили строительную площадку и ознакомились с планом работ. По проекту строить основные клетевые и скиповые стволы будут с применением специального способа заморозки грунтов. Ранее в интервью РИА Новости Николаев рассказал о том, что Главгосэкспертиза окончательно одобрила проект строительства нового подземного алмазного рудника "Мир-Глубокий" в Якутии, решения на уровне наблюдательного совета "Алросы" будут приняты в июне. Предполагаемый ежегодный объем добычи алмазов (при выходе на проектную мощность по добыче руды в 2 миллиона тонн) на этом руднике может составить 5,6 миллиона каратов.
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алроса, алмазы, якутия
Экономика, Алроса, алмазы, ЯКУТИЯ
В Якутии отметили пользу нового рудника "Мир-Глубокий для "Алросы"
Николаев: новый рудник в Якутии поможет "Алросе" в лидерстве на рынке алмазов
ЯКУТСК, 19 июн - ПРАЙМ. Объемы добычи на руднике "Мир-Глубокий" в Якутии помогут компании "Алроса" сохранить лидерство на мировом рынке алмазов, а страна получит налоги и новые рабочие места, заявил глава республики Айсен Николаев.
"Объемы, добываемые на "Мир-Глубокий", помогут сохранить лидирующие позиции АЛРОСА на мировом рынке, государство получит налоговые поступления, а также будут созданы тысячи новых рабочих мест", - написал он на своем канале в мессенджере Telegram.
Николаев в среду находится в Мирнинском районе. Вместе с заместителем министра финансов РФ Алексеем Моисеевым и генеральным директором "Алросы" Павлом Маринычевым они посетили строительную площадку и ознакомились с планом работ.
По проекту строить основные клетевые и скиповые стволы будут с применением специального способа заморозки грунтов.
Ранее в интервью РИА Новости Николаев рассказал о том, что Главгосэкспертиза окончательно одобрила проект строительства нового подземного алмазного рудника "Мир-Глубокий" в Якутии, решения на уровне наблюдательного совета "Алросы" будут приняты в июне.
Предполагаемый ежегодный объем добычи алмазов (при выходе на проектную мощность по добыче руды в 2 миллиона тонн) на этом руднике может составить 5,6 миллиона каратов.
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