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Падают уже все: евро, доллар и юань

Падают уже все: евро, доллар и юань - 19.06.2024, ПРАЙМ

Падают уже все: евро, доллар и юань

Вчера, 18 июня, российский рубль продемонстрировал значительное укрепление против валют недружественных стран и китайского юаня. Фьючерсные контракты на пару... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T09:03+0300

2024-06-19T09:03+0300

2024-06-19T09:03+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Вчера, 18 июня, российский рубль продемонстрировал значительное укрепление против валют недружественных стран и китайского юаня. Фьючерсные контракты на пару доллар/рубль снизились на 1,14% до 85,02 рубля, евро/рубль потеряли 1,21%, опустившись до 92,13 рубля, а курс юаня к рублю рухнул до 11,45 рубля. Устранение фактора спекулятивного давления на российскую валюту после прекращения биржевых торгов долларом и евро на Московской бирже послужило одним из ключевых драйверов укрепления рубля. Кроме того, вероятные задержки с оплатой импортных контрактов могли привести к снижению спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. В то же время, поступления валютной выручки от российского экспорта увеличивают предложение валюты на внутреннем рынке. Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка России, направленная на сдерживание инфляции, также выступает мощным фактором поддержки национальной валюты. Приближение налогового периода традиционно благоприятствует укреплению рубля, поскольку экспортерам требуется конвертировать валютную выручку в рубли для уплаты налогов. При сохранении низкого спроса на иностранные валюты тенденция роста рубля может усилиться. Показатели внешнеторгового оборота России свидетельствуют о продолжающемся сокращении доли расчетов в валютах недружественных стран. Особенно заметное снижение этого показателя наблюдается при оплате российского экспорта в страны Азии и Америки, а также при оплате импорта из Азии и Африки. Жесткий курс денежно-кредитной политики – один из ключевых факторов укрепления рубля. Инфляционные ожидания населения России в июне выросли до 11,9% после 11,7% в мае, а оценка наблюдаемой инфляции повысилась с 14% до 14,4%. Эти факторы непосредственно учитываются ЦБ при определении ключевой ставки, следующее заседание по которой запланировано на 26 июля. На нефтяном рынке 18 июня баррель нефти марки Brent подорожал на 1,11% до $85,25. Ценам на нефть оказали поддержку данные о значительном росте розничных продаж в Китае в мае, указывающие на восстановление потребительского спроса в этой стране. Участники рынка проигнорировали информацию о дальнейшем увеличении коммерческих запасов нефти в США по данным Американского института нефти (API). По сведениям API, за неделю по 14 июня запасы нефти в США выросли на 2,264 млн баррелей после снижения на 2,428 млн баррелей неделей ранее. Запасы дистиллятов также увеличились на 538 тысяч баррелей, в то время как запасы бензина сократились на 1,077 млн баррелей, что существенно меньше, чем снижение на 2,549 млн баррелей за предыдущую неделю. Геополитическая нестабильность продолжает формировать повышенную премию за риск на нефтяных рынках после недавнего удара украинского беспилотника по российскому топливному хранилищу, а также на фоне сохраняющейся напряженности между Израилем и Палестиной. 19 июня цена барреля Brent составляла $85,33. Преодолев уровень сопротивления $84,50, покупатели открыли дорогу для дальнейшего роста вплоть до $87,50 за баррель. В условиях низкого спроса на валюты недружественных стран рубль может продолжить укрепление к доллару в направлении отметки 80 рублей за доллар, что также подтверждается техническим анализом. Рубль быстрее всего растет к китайскому юаню, поскольку многие держатели избавляются от юаней из-за инфраструктурных рисков, связанных с недавними санкциями против Московской биржи и Национального расчетного депозитария. Индекс Мосбиржи снизился 2,18%, до 3114,15 п., тогда как индекс РТС вырос 0,08%, до 1127,16 п. Индекс IMOEX не стал проходить уровень 3270 п. Из-за укрепления рубля ему пришлось возвращаться к 3115 п. В ближайшие два дня торги будут проходить в диапазоне 3050 - 3270 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рубль, юань, доллар, евро