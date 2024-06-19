Рынок не находит опоры

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи снизился за день на 2,18% до 3114,15 п., хотя индекс РТС показал обратную динамику, повысившись на 0,08% до 1127,16 п.Настроения инвесторов остаются подавленными из-за опасений перед очередным повышением ключевой ставки. Вероятность такого шага со стороны Банка России на заседании в июле увеличивается, в том числе на фоне роста инфляционных ожиданий населения, которые повысились с 11,7% в мае до 11,9% в июне.Дополнительное давление на рынок акций оказывает укрепление рубля. По итогам торгов во вторник курс юаня впервые за последние 12 месяцев опустился ниже 12 руб. за юань. Это может быть связано с сокращением спроса на валюту со стороны импортеров на фоне неопределенности в отношении проведения трансграничных платежей после новых ограничений. С другой стороны, инвесторы переключились на срочный рынок с фьючерсами, а не на юань: объем торгов с китайской валютой остается примерно на том же уровне, что и до введения санкций.Рынок акций игнорирует даже рост цен на нефть. Котировки Brent восстановились от майской просадки на фоне ожидаемого роста спроса на топливо с учетом начавшегося автомобильного сезона.Цены на золото также демонстрируют признаки восстановления. Почти 30% мировых центральных банков намерены увеличить долю золота в своих резервах в ближайшие 12 месяцев, показал опрос Всемирного совета по золоту (WGC). Из-за стремления к диверсификации рисков доля доллара США в мировых валютных резервах продолжит сокращаться.Банк России значительно улучшил прогноз чистой прибыли банков на 2024 год с 2,3-2,8 трлн руб. до 3,1-3,6 трлн. руб., принимая во внимание устойчивость российской экономики к жестким денежно-кредитным условиям и улучшение благосостояния россиян на фоне жестких условий на рынке труда. По оценке регулятора, что банковский сектор должен ежемесячно генерировать чистую прибыль на уровне 237-300 млрд руб. Мы полагаем, что прогноз Банк России занимает оптимистичную позицию, к которой тем не менее нет ничего нереалистичного. За январь-май 2024 года только Сбербанк заработал 628,4 млрд руб. чистой прибыли. Среди представителей банковского сектора выделяем акции лидера отрасли в лице Сбербанка и новичка на рынке в лице МТС-Банка.
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи снизился за день на 2,18% до 3114,15 п., хотя индекс РТС показал обратную динамику, повысившись на 0,08% до 1127,16 п.
Настроения инвесторов остаются подавленными из-за опасений перед очередным повышением ключевой ставки. Вероятность такого шага со стороны Банка России на заседании в июле увеличивается, в том числе на фоне роста инфляционных ожиданий населения, которые повысились с 11,7% в мае до 11,9% в июне.
Дополнительное давление на рынок акций оказывает укрепление рубля. По итогам торгов во вторник курс юаня впервые за последние 12 месяцев опустился ниже 12 руб. за юань. Это может быть связано с сокращением спроса на валюту со стороны импортеров на фоне неопределенности в отношении проведения трансграничных платежей после новых ограничений. С другой стороны, инвесторы переключились на срочный рынок с фьючерсами, а не на юань: объем торгов с китайской валютой остается примерно на том же уровне, что и до введения санкций.
Рынок акций игнорирует даже рост цен на нефть. Котировки Brent восстановились от майской просадки на фоне ожидаемого роста спроса на топливо с учетом начавшегося автомобильного сезона.
Цены на золото также демонстрируют признаки восстановления. Почти 30% мировых центральных банков намерены увеличить долю золота в своих резервах в ближайшие 12 месяцев, показал опрос Всемирного совета по золоту (WGC). Из-за стремления к диверсификации рисков доля доллара США в мировых валютных резервах продолжит сокращаться.
Банк России значительно улучшил прогноз чистой прибыли банков на 2024 год с 2,3-2,8 трлн руб. до 3,1-3,6 трлн. руб., принимая во внимание устойчивость российской экономики к жестким денежно-кредитным условиям и улучшение благосостояния россиян на фоне жестких условий на рынке труда. По оценке регулятора, что банковский сектор должен ежемесячно генерировать чистую прибыль на уровне 237-300 млрд руб. Мы полагаем, что прогноз Банк России занимает оптимистичную позицию, к которой тем не менее нет ничего нереалистичного. За январь-май 2024 года только Сбербанк заработал 628,4 млрд руб. чистой прибыли. Среди представителей банковского сектора выделяем акции лидера отрасли в лице Сбербанка и новичка на рынке в лице МТС-Банка.
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