Что так давит на акции и укрепляет рубль

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Рынок акций опять сильно упал. Индекс Мосбиржи сразу с открытия полетел на минимумы месяца, на вечерке было 3090 п., или -2,5%. Фактор жесткой ДКП, налоговая реформа, падение ОФЗ и крепость рубля снижают спрос на акции и повышают предложение бумаг на рынке. Более того, основное давление идет с внешнего контура — некредитные финансовые организации и нерезиденты увеличили продажи бумаг до максимумов за два года.Однако технически на графике Мосбиржи есть редкий паттерн "бриллиант", обычно он формируется на дне после сильного падения. Может и на этот раз сработает, а индекс вскоре наконец-то хорошо отскочит.Сильнее рынка вновь Аэрофлот, всего -0,6%. На днях были многолетние максимумы под 64 руб. Поддержка на круглых 60 руб. Высокий летний лётный сезон поддерживает там оптимизм, ведь по итогам I квартала 2024 г. корпорация наконец-то уже показала чистую прибыль.Слабее рынка были акции Северстали: провал на 14,5%, но там был дивидендный гэп на 12,5%. Поэтому обвал лишь условный. Поддержка в области круглых 1500 руб. может устоять. Фундаментально, но долгосрочно, стоимость оценивается в 1800 руб.А рубль продолжил укрепление ударными темпами. Двусторонние валютные барьеры со стороны стран-санкционеров и российских финансовых властей в корне исключали девальвацию нацвалюты. Инвалюты рухнули на минимумы с июня прошлого года. Технически отскок назрел, но по инерции временно может быть еще ниже. Биржевой юань уже 11,45 и ближайшая поддержка на 11,3. Фьючерсы на доллар и евро сейчас можно оценить в 85 и 92, завтра состоится экспирация контрактов.
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Рынок акций опять сильно упал. Индекс Мосбиржи сразу с открытия полетел на минимумы месяца, на вечерке было 3090 п., или -2,5%. Фактор жесткой ДКП, налоговая реформа, падение ОФЗ и крепость рубля снижают спрос на акции и повышают предложение бумаг на рынке. Более того, основное давление идет с внешнего контура — некредитные финансовые организации и нерезиденты увеличили продажи бумаг до максимумов за два года.
Однако технически на графике Мосбиржи есть редкий паттерн "бриллиант", обычно он формируется на дне после сильного падения. Может и на этот раз сработает, а индекс вскоре наконец-то хорошо отскочит.
Сильнее рынка вновь Аэрофлот, всего -0,6%. На днях были многолетние максимумы под 64 руб. Поддержка на круглых 60 руб. Высокий летний лётный сезон поддерживает там оптимизм, ведь по итогам I квартала 2024 г. корпорация наконец-то уже показала чистую прибыль.
Слабее рынка были акции Северстали: провал на 14,5%, но там был дивидендный гэп на 12,5%. Поэтому обвал лишь условный. Поддержка в области круглых 1500 руб. может устоять. Фундаментально, но долгосрочно, стоимость оценивается в 1800 руб.
А рубль продолжил укрепление ударными темпами. Двусторонние валютные барьеры со стороны стран-санкционеров и российских финансовых властей в корне исключали девальвацию нацвалюты. Инвалюты рухнули на минимумы с июня прошлого года. Технически отскок назрел, но по инерции временно может быть еще ниже. Биржевой юань уже 11,45 и ближайшая поддержка на 11,3. Фьючерсы на доллар и евро сейчас можно оценить в 85 и 92, завтра состоится экспирация контрактов.
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