https://1prime.ru/20240619/aviasoobschenie-849312498.html

Россия и Танзания откроют прямое авиасообщение

Россия и Танзания откроют прямое авиасообщение - 19.06.2024, ПРАЙМ

Россия и Танзания откроют прямое авиасообщение

Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T16:22+0300

2024-06-19T16:22+0300

2024-06-19T16:40+0300

авиасообщение

россия

танзания

https://cdnn.1prime.ru/img/84215/33/842153350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb5e98484041ce8edd3345090e6c7813.jpg

МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.В феврале посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута сообщил журналистам, что между Танзанией и Россией планируется открыть прямое авиасообщение, соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время."Сегодня в Минтрансе России подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Объединенной Республики Танзании о воздушном сообщении… Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО", - говорится в сообщении Минтранса РФ.В соглашении зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров, регулировании тарифов назначенных перевозчиков, уточнили в Минтрансе.

https://1prime.ru/20240414/egyptair--847372876.html

танзания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиасообщение, россия, танзания