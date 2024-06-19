https://1prime.ru/20240619/aviasoobschenie-849312498.html
Россия и Танзания откроют прямое авиасообщение
Россия и Танзания откроют прямое авиасообщение - 19.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Танзания откроют прямое авиасообщение
Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T16:22+0300
2024-06-19T16:22+0300
2024-06-19T16:40+0300
авиасообщение
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.В феврале посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута сообщил журналистам, что между Танзанией и Россией планируется открыть прямое авиасообщение, соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время."Сегодня в Минтрансе России подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Объединенной Республики Танзании о воздушном сообщении… Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО", - говорится в сообщении Минтранса РФ.В соглашении зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров, регулировании тарифов назначенных перевозчиков, уточнили в Минтрансе.
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авиасообщение, россия, танзания
авиасообщение, РОССИЯ, ТАНЗАНИЯ
Россия и Танзания откроют прямое авиасообщение
Минтранс: Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.
В феврале посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута сообщил журналистам, что между Танзанией и Россией планируется открыть прямое авиасообщение, соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время.
"Сегодня в Минтрансе России подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Объединенной Республики Танзании о воздушном сообщении… Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
В соглашении зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров, регулировании тарифов назначенных перевозчиков, уточнили в Минтрансе.
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