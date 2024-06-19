https://1prime.ru/20240619/avto-849315802.html

Россиян научили, как восстановить затопленный автомобиль

Россиян научили, как восстановить затопленный автомобиль - 19.06.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как восстановить затопленный автомобиль

У владельцев автомобилей, которые пострадали в результате проливных дождей, есть шанс восстановить авто, пишет издание SpeedMe со ссылкой на "Автодом". | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T17:11+0300

2024-06-19T17:11+0300

2024-06-19T17:34+0300

россия

авто

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. У владельцев автомобилей, которые пострадали в результате проливных дождей, есть шанс восстановить авто, пишет издание SpeedMe со ссылкой на "Автодом".Отмечается, что вода прежде всего наносит ущерб электронике и двигателю автомобиля. Электрические разъемы окисляются, что приводит к отказу всех систем автомобиля. Затопление двигателя может привести к серьезным повреждениям, из-за чего в перспективе его придется полностью заменить.В издании заметили, что ремонт затопленного автомобиля трудозатратен, и перед продолжением эксплуатации стоит оценить его целесообразность.Тем не менее, владельцам авто доступны компенсации по полису КАСКО или выплаты от страховой компании, если это указано в договоре в разделе "Стихийные бедствия" или автомобиль был затоплен на дорогах общего пользования.Организации, ответственные за платные стоянки или территорию ТСЖ, могут быть привлечены к ответственности за неработающие ливневые стоки. Кроме того, на фоне ухудшения погодных условий рекомендуется парковать автомобиль на возвышенности и избегать стоянки рядом с ливневыми стоками.

https://1prime.ru/20240619/vozhdenie-849296290.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто