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Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов" - 19.06.2024, ПРАЙМ
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"
Горящая емкость стала причиной разгерметизации второго резервуара на нефтебазе в Азове Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T19:23+0300
2024-06-19T19:23+0300
2024-06-19T19:23+0300
происшествия
ростовская область
нефтебаза
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Горящая емкость стала причиной разгерметизации второго резервуара на нефтебазе в Азове Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, второй резервуар не выдержал высокого теплового воздействия от горящей рядом емкости с нефтепродуктами - произошла разгерметизация", - сказал собеседник агентства. Ростовский губернатор Василий Голубев ранее указал, что произошла разгерметизация второго резервуара на нефтебазе в Азове Ростовской области, где накануне начался пожар.
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ростовская область, нефтебаза, пожар
Происшествия, Ростовская область, нефтебаза, пожар
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Азове после разгерметизации резервуара выросла до 6,3 тыс кв
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Горящая емкость стала причиной разгерметизации второго резервуара на нефтебазе в Азове Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, второй резервуар не выдержал высокого теплового воздействия от горящей рядом емкости с нефтепродуктами - произошла разгерметизация", - сказал собеседник агентства.
Ростовский губернатор Василий Голубев ранее указал, что произошла разгерметизация второго резервуара на нефтебазе в Азове Ростовской области, где накануне начался пожар.
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