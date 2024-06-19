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Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов" - 19.06.2024, ПРАЙМ

Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"

Горящая емкость стала причиной разгерметизации второго резервуара на нефтебазе в Азове Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T19:23+0300

2024-06-19T19:23+0300

2024-06-19T19:23+0300

происшествия

ростовская область

нефтебаза

пожар

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Горящая емкость стала причиной разгерметизации второго резервуара на нефтебазе в Азове Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, второй резервуар не выдержал высокого теплового воздействия от горящей рядом емкости с нефтепродуктами - произошла разгерметизация", - сказал собеседник агентства. Ростовский губернатор Василий Голубев ранее указал, что произошла разгерметизация второго резервуара на нефтебазе в Азове Ростовской области, где накануне начался пожар.

https://1prime.ru/20240606/npz-848882043.html

ростовская область

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ростовская область, нефтебаза, пожар