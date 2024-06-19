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Цена бензина Аи-92 на бирже в России пробила отметку в 50 тыс руб за тонну

Цена бензина Аи-92 на бирже в России пробила отметку в 50 тыс руб за тонну - 19.06.2024, ПРАЙМ

Цена бензина Аи-92 на бирже в России пробила отметку в 50 тыс руб за тонну

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысила 50 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T14:20+0300

2024-06-19T14:20+0300

2024-06-19T14:21+0300

экономика

спбмтсб

биржевые цены на бензин

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысила 50 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 1,48%, до 50 357 рублей за тонну. В последний раз тонна этого продукта стоила более 50 тысяч рублей в середине апреля. Бензин Аи-95 в среду подорожал на 0,84%, до 57 463 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо также подорожало в среду - на 0,61%, до 60 908 рублей за тонну. Стоимость тонны мазута по итогам торговой сессии снизилась на 2,37%, до 28 573 рублей, авиакеросина - на 2,88%, до 76 567 рублей. При этом сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 8,62%, до 21 572 рублей за тонну. Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации. В отношении же перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну. А в пятницу Минэнерго РФ сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. А ранее в среду глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский тоже заявил, что экспорт дизельного топлива стоит ограничить именно для непроизводителей.

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спбмтсб, биржевые цены на бензин