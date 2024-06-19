https://1prime.ru/20240619/benzin-849319843.html

Бензин и дизель на российских заправках подорожал

Бензин и дизель на российских заправках подорожал - 19.06.2024, ПРАЙМ

Бензин и дизель на российских заправках подорожал

Средняя розничная цена бензина в России с 10 по 17 июня выросла на 0,14%, или на 8 копеек - до 55,58 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,08%, или на 5... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T19:08+0300

2024-06-19T19:08+0300

2024-06-19T19:08+0300

экономика

цены на бензин

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 10 по 17 июня выросла на 0,14%, или на 8 копеек - до 55,58 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,08%, или на 5 копеек, до 65,56 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 3 по 10 июня, средняя цена бензина выросла на 0,2%, или на 13 копеек - до 55,5 рубля за литр, дизтоплива - на 0,1%, или на 8 копеек, до 65,51 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,18% - до 51,33 рубля за литр, Аи-95 - на 0,14%, до 56,19 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,14% - до 70,23 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 11 по 17 июня составила 0,17%. Изменение цен на бензин было зафиксировано в 67 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Республике Коми - на 1,4%. Снижение цен было отмечено в 5 субъектах РФ, больше всего - в Бурятии (-0,3%) и Саратовской области (-0,2%). В Москве цены не изменились, а в Санкт-Петербурге выросли на 0,2%. При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии данных о выпуске бензина принято для "обеспечения информационной безопасности рынка". Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации. В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на бензин