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Пять минут до Берлина. В Германии испугались российских гиперзвуковых ракет - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Пять минут до Берлина. В Германии испугались российских гиперзвуковых ракет
Пять минут до Берлина. В Германии испугались российских гиперзвуковых ракет - 19.06.2024, ПРАЙМ
Пять минут до Берлина. В Германии испугались российских гиперзвуковых ракет
Российские гиперзвуковые ракеты настолько опасны, что могут долететь до Берлина за несколько минут, заявил эксперт Федерального союза немецкой аэрокосмической... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:05+0300
2024-06-19T11:05+0300
гиперзвуковая ракета "циркон"
гиперзвуковые ракеты
гиперзвуковое оружие
берлин
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российские гиперзвуковые ракеты настолько опасны, что могут долететь до Берлина за несколько минут, заявил эксперт Федерального союза немецкой аэрокосмической промышленности Маркус Циглер. Его оценку приводит телеканал N-TV."Маршрут Москва-Берлин. Если поторопиться, пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут", — сказал он в ходе конференции, посвященной инновациям в области гиперзвукового оружия. Зиглер продолжил: "Мир, в котором мы живем, снова становится деревней".В конце марта российское военное ведомство впервые рассказало, что, кроме гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", в ходе СВО применены гиперзвуковые ракеты "Циркон". "Кинжал", в частности, разгоняется до десяти скоростей звука, поражает цели на расстоянии более двух тысяч километров, а в полете маневрирует.
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гиперзвуковая ракета "циркон", гиперзвуковые ракеты, гиперзвуковое оружие, берлин
гиперзвуковая ракета "Циркон", гиперзвуковые ракеты, гиперзвуковое оружие, Берлин
11:05 19.06.2024
 
Пять минут до Берлина. В Германии испугались российских гиперзвуковых ракет

Эксперт Циглер: российская гиперзвуковая ракета долетит до Берлина за пять минут

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российские гиперзвуковые ракеты настолько опасны, что могут долететь до Берлина за несколько минут, заявил эксперт Федерального союза немецкой аэрокосмической промышленности Маркус Циглер. Его оценку приводит телеканал N-TV.
"Маршрут Москва-Берлин. Если поторопиться, пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут", — сказал он в ходе конференции, посвященной инновациям в области гиперзвукового оружия. Зиглер продолжил: "Мир, в котором мы живем, снова становится деревней".
В конце марта российское военное ведомство впервые рассказало, что, кроме гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", в ходе СВО применены гиперзвуковые ракеты "Циркон". "Кинжал", в частности, разгоняется до десяти скоростей звука, поражает цели на расстоянии более двух тысяч километров, а в полете маневрирует.
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гиперзвуковая ракета "Циркон"гиперзвуковые ракетыгиперзвуковое оружиеБерлин
 
 
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