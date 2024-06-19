https://1prime.ru/20240619/bespilotniki-849301919.html
Совфед одобрил закон для поддержки разработчиков и производителей БПЛА
Совфед одобрил закон для поддержки разработчиков и производителей БПЛА - 19.06.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон для поддержки разработчиков и производителей БПЛА
Сенаторы одобрили закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:44+0300
2024-06-19T12:44+0300
2024-06-19T12:44+0300
экономика
россия
господдержка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. В соответствии с документом, в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет таким организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг. Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года. Промышленные предприятия в РФ сейчас могут получать разные формы господдержки - финансовую, информационно-консультационную, поддержку научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности.
https://1prime.ru/20240526/trebovaniya-848519099.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, господдержка
Экономика, РОССИЯ, господдержка
Совфед одобрил закон для поддержки разработчиков и производителей БПЛА
СФ одобрил закон для поддержки разработчиков РФ и производителей беспилотников
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку.
В соответствии с документом, в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет таким организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг.
Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года.
Промышленные предприятия в РФ сейчас могут получать разные формы господдержки - финансовую, информационно-консультационную, поддержку научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности.
В РФ ввели требования к организациям для управления водными беспилотниками