https://1prime.ru/20240619/bespilotniki-849301919.html

Совфед одобрил закон для поддержки разработчиков и производителей БПЛА

Совфед одобрил закон для поддержки разработчиков и производителей БПЛА - 19.06.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон для поддержки разработчиков и производителей БПЛА

Сенаторы одобрили закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:44+0300

2024-06-19T12:44+0300

2024-06-19T12:44+0300

экономика

россия

господдержка

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. В соответствии с документом, в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет таким организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг. Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года. Промышленные предприятия в РФ сейчас могут получать разные формы господдержки - финансовую, информационно-консультационную, поддержку научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности.

https://1prime.ru/20240526/trebovaniya-848519099.html

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россия, господдержка