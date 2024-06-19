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Совфед одобрил закон для поддержки разработчиков и производителей БПЛА - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон для поддержки разработчиков и производителей БПЛА
Совфед одобрил закон для поддержки разработчиков и производителей БПЛА - 19.06.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон для поддержки разработчиков и производителей БПЛА
Сенаторы одобрили закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:44+0300
2024-06-19T12:44+0300
экономика
россия
господдержка
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. В соответствии с документом, в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет таким организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг. Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года. Промышленные предприятия в РФ сейчас могут получать разные формы господдержки - финансовую, информационно-консультационную, поддержку научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности.
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россия, господдержка
Экономика, РОССИЯ, господдержка
12:44 19.06.2024
 
Совфед одобрил закон для поддержки разработчиков и производителей БПЛА

СФ одобрил закон для поддержки разработчиков РФ и производителей беспилотников

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку.
В соответствии с документом, в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет таким организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг.
Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года.
Промышленные предприятия в РФ сейчас могут получать разные формы господдержки - финансовую, информационно-консультационную, поддержку научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности.
Город Саратов - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
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