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В США поразились, как с 2022 года Россия сблизилась с Ираном, КНДР и Китаем
В США поразились, как с 2022 года Россия сблизилась с Ираном, КНДР и Китаем - 19.06.2024, ПРАЙМ
В США поразились, как с 2022 года Россия сблизилась с Ираном, КНДР и Китаем
Американская разведка удивилась, насколько быстро Россия наладила отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем, сообщила газета Wall Street Journal на фоне... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T22:02+0300
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Американская разведка удивилась, насколько быстро Россия наладила отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем, сообщила газета Wall Street Journal на фоне визита президента Владимира Путина в КНДР.19 июня Россия и Северная Корея по итогам переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. "Скорость и серьезность расширения связей в области расширения безопасности с участием соперников США временами удивляла аналитиков американской разведки. Россия и другие страны отложили в сторону исторические разногласия, чтобы коллективно противостоять тому, что они рассматривают как международную систему с доминированием США", — отмечает WSJ.По информации газеты, отношения между Москвой, Тегераном, Пхеньяном и Пекином стало более тесным с февраля 2022 года. Издание предполагает, что страны договорились о совместном производстве оружия, что является потенциальной угрозой для Соединенных Штатов и их союзников.Ранее Лондон заявлял, что он обладает "доказательствами" того, что Китай поставляет России вооружение для использования в конфликте на Украине.В Вашингтоне отметили, что не имеют подтверждения о поставках Китаем России оружия для использования на Украине, но убеждены, что таковые осуществляют Северная Корея и Иран, а Пекин обвинили в поддержке российского ОПК.Представители китайского и северокорейского МИД отвергли обвинения Лондона и Белого дома.В конце февраля западные СМИ бездоказательно сообщали, будто Иран передал России несколько сотен баллистических ракет. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани также отверг эти обвинения.
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сша, россия, поставки вооружений, кндр, кнр, иран
Политика, США, РОССИЯ, поставки вооружений, КНДР, КНР, ИРАН
В США поразились, как с 2022 года Россия сблизилась с Ираном, КНДР и Китаем
WSJ: в США поразились скоростью сближения РФ, Ирана, КНДР и Китая с 2022 года
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Американская разведка удивилась, насколько быстро Россия наладила отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем, сообщила газета Wall Street Journal на фоне визита президента Владимира Путина в КНДР.
19 июня Россия и Северная Корея по итогам переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"Скорость и серьезность расширения связей в области расширения безопасности с участием соперников США временами удивляла аналитиков американской разведки. Россия и другие страны отложили в сторону исторические разногласия, чтобы коллективно противостоять тому, что они рассматривают как международную систему с доминированием США", — отмечает WSJ.
По информации газеты, отношения между Москвой, Тегераном, Пхеньяном и Пекином стало более тесным с февраля 2022 года. Издание предполагает, что страны договорились о совместном производстве оружия, что является потенциальной угрозой для Соединенных Штатов и их союзников.
Россия обошла США по поставкам газа в Европу впервые за два года
Ранее Лондон заявлял, что он обладает "доказательствами" того, что Китай поставляет России вооружение для использования в конфликте на Украине.
В Вашингтоне отметили, что не имеют подтверждения о поставках Китаем России оружия для использования на Украине, но убеждены, что таковые осуществляют Северная Корея и Иран, а Пекин обвинили в поддержке российского ОПК.
Представители китайского и северокорейского МИД отвергли обвинения Лондона и Белого дома.
В конце февраля западные СМИ бездоказательно сообщали, будто Иран передал России несколько сотен баллистических ракет. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани также отверг эти обвинения.