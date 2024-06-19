https://1prime.ru/20240619/botulizm-849318607.html

У 76 человек в Москве обнаружили симптомы ботулизма

У 76 человек в Москве обнаружили симптомы ботулизма - 19.06.2024, ПРАЙМ

У 76 человек в Москве обнаружили симптомы ботулизма

В связи с заболеваемостью ботулизмом Роспотребнадзор обзвонил 1034 человека, которые покупали продукцию "Локалкитчен", у 76 человек обнаружили симптомы... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T18:26+0300

2024-06-19T18:26+0300

2024-06-19T18:26+0300

происшествия

москва

отравление

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. В связи с заболеваемостью ботулизмом Роспотребнадзор обзвонил 1034 человека, которые покупали продукцию "Локалкитчен", у 76 человек обнаружили симптомы отравления, пятеро госпитализированы, указывается на сайте ведомства."Специалистами управления проведен обзвон и опрос 1034 человек, при котором активно выявлены 76 с симптомами (ботулизма - ред.) разной степени проявления, из них пять человек госпитализированы по медицинским показаниям, остальные взяты под меднаблюдение", — сообщается в публикации.Специалисты собрали остатки пищи для лабораторных исследований.По информации заммэра столицы Анастасии Раковой, ранее за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Схожие случаи зафиксированы в Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://1prime.ru/20240619/rieltory-849309642.html

москва

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москва, отравление