https://1prime.ru/20240619/briks-849308108.html

Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом

Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом - 19.06.2024, ПРАЙМ

Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:05+0300

2024-06-19T15:05+0300

2024-06-19T15:20+0300

экономика

брикс

россия

саудовская аравия

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/56/841395604_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_60eba642bf0aa9e98cf047c4b489217f.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом.1 января 2024 года к БРИКС официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", заявил, что Эр-Рияд участвует в БРИКС, что является неоспоримым фактом."На протяжении уже без малого полугода с момента перехода председательства к РФ мы неоднократно приветствовали представителей королевства на наших мероприятиях. Они принимали участие в соответствующих заседаниях и работали наряду со всеми", — сказал дипломат.По его словам, в Саудовской Аравии еще не завершились процессы, связанные с оценкой официального приглашения страны вступить в БРИКС. Поэтому саудовские представители участвуют не во всем диапазоне мероприятий объединения, добавил Рябков.

https://1prime.ru/20240619/turtsiya-849285780.html

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, россия, саудовская аравия