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Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом
Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом - 19.06.2024, ПРАЙМ
Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:05+0300
2024-06-19T15:05+0300
2024-06-19T15:20+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом.1 января 2024 года к БРИКС официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", заявил, что Эр-Рияд участвует в БРИКС, что является неоспоримым фактом."На протяжении уже без малого полугода с момента перехода председательства к РФ мы неоднократно приветствовали представителей королевства на наших мероприятиях. Они принимали участие в соответствующих заседаниях и работали наряду со всеми", — сказал дипломат.По его словам, в Саудовской Аравии еще не завершились процессы, связанные с оценкой официального приглашения страны вступить в БРИКС. Поэтому саудовские представители участвуют не во всем диапазоне мероприятий объединения, добавил Рябков.
https://1prime.ru/20240619/turtsiya-849285780.html
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Экономика, БРИКС, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом
Рябков: Саудовская Аравия участвует в БРИКС и это неоспоримый факт
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом.
1 января 2024 года к БРИКС официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", заявил, что Эр-Рияд участвует в БРИКС, что является неоспоримым фактом.
"На протяжении уже без малого полугода с момента перехода председательства к РФ мы неоднократно приветствовали представителей королевства на наших мероприятиях. Они принимали участие в соответствующих заседаниях и работали наряду со всеми", — сказал дипломат.
По его словам, в Саудовской Аравии еще не завершились процессы, связанные с оценкой официального приглашения страны вступить в БРИКС. Поэтому саудовские представители участвуют не во всем диапазоне мероприятий объединения, добавил Рябков.
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