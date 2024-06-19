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Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом - 19.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом
Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом - 19.06.2024, ПРАЙМ
Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:05+0300
2024-06-19T15:20+0300
экономика
брикс
россия
саудовская аравия
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом.1 января 2024 года к БРИКС официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", заявил, что Эр-Рияд участвует в БРИКС, что является неоспоримым фактом."На протяжении уже без малого полугода с момента перехода председательства к РФ мы неоднократно приветствовали представителей королевства на наших мероприятиях. Они принимали участие в соответствующих заседаниях и работали наряду со всеми", — сказал дипломат.По его словам, в Саудовской Аравии еще не завершились процессы, связанные с оценкой официального приглашения страны вступить в БРИКС. Поэтому саудовские представители участвуют не во всем диапазоне мероприятий объединения, добавил Рябков.
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брикс, россия, саудовская аравия
Экономика, БРИКС, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
15:05 19.06.2024 (обновлено: 15:20 19.06.2024)
 
Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом

Рябков: Саудовская Аравия участвует в БРИКС и это неоспоримый факт

© CC BY 2.0 / AmandaФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© CC BY 2.0 / Amanda
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом.
1 января 2024 года к БРИКС официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", заявил, что Эр-Рияд участвует в БРИКС, что является неоспоримым фактом.
"На протяжении уже без малого полугода с момента перехода председательства к РФ мы неоднократно приветствовали представителей королевства на наших мероприятиях. Они принимали участие в соответствующих заседаниях и работали наряду со всеми", — сказал дипломат.
По его словам, в Саудовской Аравии еще не завершились процессы, связанные с оценкой официального приглашения страны вступить в БРИКС. Поэтому саудовские представители участвуют не во всем диапазоне мероприятий объединения, добавил Рябков.
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
В Турции считают неизбежным членство страны в БРИКС
09:15
 
ЭкономикаБРИКСРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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