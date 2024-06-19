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Силуанов назвал условие для корректировки федерального бюджета - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Силуанов назвал условие для корректировки федерального бюджета
Силуанов назвал условие для корректировки федерального бюджета - 19.06.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал условие для корректировки федерального бюджета
МИНФИН РФ ГОТОВ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 2024 Г, ЕСЛИ ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ БУДЕТ ВЫШЕ ПРОГНОЗА, НО ПОКА НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ - СИЛУАНОВ | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T14:28+0300
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. МИНФИН РФ ГОТОВ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 2024 Г, ЕСЛИ ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ БУДЕТ ВЫШЕ ПРОГНОЗА, НО ПОКА НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ - СИЛУАНОВНовость дополняется
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Экономика, Минфин РФ, Антон Силуанов, бюджет, инфляция в России
14:28 19.06.2024
 
Силуанов назвал условие для корректировки федерального бюджета

Силуанов: бюджет скорректируют, если фактическая инфляция будет выше прогнозной

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
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