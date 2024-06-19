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Не стоит провоцировать Россию: Чехия сама повесила себе на спину мишень - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Не стоит провоцировать Россию: Чехия сама повесила себе на спину мишень
Не стоит провоцировать Россию: Чехия сама повесила себе на спину мишень - 19.06.2024, ПРАЙМ
Не стоит провоцировать Россию: Чехия сама повесила себе на спину мишень
Инициировав поиск боеприпасов для Украины, Чехия привлекла к себе и стала мишенью для ответного удара России. Прага провоцирует Москву — такое мнение... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T10:17+0300
2024-06-19T10:17+0300
политика
чехия
россия
украина
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Инициировав поиск боеприпасов для Украины, Чехия привлекла к себе и стала мишенью для ответного удара России. Прага провоцирует Москву — такое мнение высказывают некоторые чешские политики. Однако в статье для Hlídací pes обозреватель Роберт Брештян называет их глупыми, некомпетентными и сыплет воинственными русофобскими призывами.Брештян начинает свою статью словами отставного министра из "Похождений бравого солдата Швейка": "Так у нас на спине нарисовали мишень", после чего проводит параллель между литературным экс-министром и реальным экс-главой МИД Чехии Любомиром Заоралеком, "который много раз проявил себя в вопросах геополитики и обороны настолько некомпетентным, что удивился бы даже Швейк". А все потому, что Заоралек тоже аллегорически высказался о мишени – в том смысле, что Чехия, предложив найти для Украины артиллерийские боеприпасы, тем самым делает Чешскую Республику мишенью для ответного удара Российской Федерации.Очевидность ситуации, которую кратко обрисовал экс-глава МИД Чехии, автора статьи не смущает. Возможно, пишет Брештян, таким образом "Россия ищет предлоги и распространяет их с помощью заоралеков по нашему информационному пространству, но на самом деле они ей и не нужны".Именно Россия внесла Чехию в список недружественных стран, напоминает автор, как будто Прага на самом деле демонстрировала по отношению к РФ дружелюбие. Более того, он называет слова Заорлека "глупыми, пораженческими и запугивающими". И как раз таким идеями, на его взгляд, руководствовались все те, кто в 2008 году выступал против размещения радара американской ПРО в чешском Брды."Именно во время обсуждений вокруг радара активизировалось наше пророссийское сообщество, наша пятая колонна и толпы полезных идиотов, которые видят в России и Путине, бог знает почему, брата, защитника славян и хранителя старых добрых ценностей", - говорится в публикации.Затем автор – возможно, для многих несколько неожиданно - начинает критиковать Барака Обаму. Первому чернокожему президенту США досталось и за отмену размещения радаров в Чехии, и за то, что он "отправил Путину в Москву кнопку для перезагрузки взаимоотношений".Потому что, как считает Брештян, в результате всего этого "методы российской пропаганды закрепились и расширились, и пятая колонна так и осталась с нами". И теперь по Чехии, по его мнению, бродят "толпы людей, которые надеются, что если мы будем послушными серыми мышками, то агрессор нас не заметит".
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чехия, россия, украина
Политика, ЧЕХИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
10:17 19.06.2024
 
Не стоит провоцировать Россию: Чехия сама повесила себе на спину мишень

Hlídací pes: в чешском обществе есть мнение, что не стоит провоцировать Россию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Инициировав поиск боеприпасов для Украины, Чехия привлекла к себе и стала мишенью для ответного удара России. Прага провоцирует Москву — такое мнение высказывают некоторые чешские политики. Однако в статье для Hlídací pes обозреватель Роберт Брештян называет их глупыми, некомпетентными и сыплет воинственными русофобскими призывами.
Брештян начинает свою статью словами отставного министра из "Похождений бравого солдата Швейка": "Так у нас на спине нарисовали мишень", после чего проводит параллель между литературным экс-министром и реальным экс-главой МИД Чехии Любомиром Заоралеком, "который много раз проявил себя в вопросах геополитики и обороны настолько некомпетентным, что удивился бы даже Швейк". А все потому, что Заоралек тоже аллегорически высказался о мишени – в том смысле, что Чехия, предложив найти для Украины артиллерийские боеприпасы, тем самым делает Чешскую Республику мишенью для ответного удара Российской Федерации.
Очевидность ситуации, которую кратко обрисовал экс-глава МИД Чехии, автора статьи не смущает. Возможно, пишет Брештян, таким образом "Россия ищет предлоги и распространяет их с помощью заоралеков по нашему информационному пространству, но на самом деле они ей и не нужны".
Именно Россия внесла Чехию в список недружественных стран, напоминает автор, как будто Прага на самом деле демонстрировала по отношению к РФ дружелюбие. Более того, он называет слова Заорлека "глупыми, пораженческими и запугивающими". И как раз таким идеями, на его взгляд, руководствовались все те, кто в 2008 году выступал против размещения радара американской ПРО в чешском Брды.
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"Именно во время обсуждений вокруг радара активизировалось наше пророссийское сообщество, наша пятая колонна и толпы полезных идиотов, которые видят в России и Путине, бог знает почему, брата, защитника славян и хранителя старых добрых ценностей", - говорится в публикации.
Затем автор – возможно, для многих несколько неожиданно - начинает критиковать Барака Обаму. Первому чернокожему президенту США досталось и за отмену размещения радаров в Чехии, и за то, что он "отправил Путину в Москву кнопку для перезагрузки взаимоотношений".
Потому что, как считает Брештян, в результате всего этого "методы российской пропаганды закрепились и расширились, и пятая колонна так и осталась с нами". И теперь по Чехии, по его мнению, бродят "толпы людей, которые надеются, что если мы будем послушными серыми мышками, то агрессор нас не заметит".
 
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