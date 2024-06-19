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"Вкусно — и точка" временно вывела из меню чиабатты с тунцом
"Вкусно — и точка" временно вывела из меню чиабатты с тунцом - 19.06.2024, ПРАЙМ
"Вкусно — и точка" временно вывела из меню чиабатты с тунцом
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" на несколько недель вывела из меню чиабатты с тунцом, в связи с проверкой сырья у ряда поставщиков после отравления россиян,... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:53+0300
2024-06-19T15:53+0300
2024-06-19T15:53+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" на несколько недель вывела из меню чиабатты с тунцом, в связи с проверкой сырья у ряда поставщиков после отравления россиян, говорится в сообщении компании в Telegram-канале. "Ввиду того, что у ряда поставщиков и в некоторых предприятиях общественного питания сейчас проходят проверки сырья, мы на несколько недель выводим из меню чиабатты с тунцом", - сообщили в компании. "Мы не получали жалоб и не сомневаемся в качестве этого продукта, но также понимаем и поддерживаем решение о дополнительных проверках, которые проводят компетентные органы, чтобы гарантировать нашим гостям полную безопасность", - добавили там. Заммэра столицы Анастасия Ракова 16 июня рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 16 жителей Нижегородской области и 15 в Казани. Роспотребнадзор сообщал, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком".
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рыба, "вкусно - и точка", меню
Экономика, рыба, "Вкусно - и точка", меню
"Вкусно — и точка" временно вывела из меню чиабатты с тунцом
"Вкусно — и точка" на несколько недель вывела из меню чиабатты с тунцом
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" на несколько недель вывела из меню чиабатты с тунцом, в связи с проверкой сырья у ряда поставщиков после отравления россиян, говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
"Ввиду того, что у ряда поставщиков и в некоторых предприятиях общественного питания сейчас проходят проверки сырья, мы на несколько недель выводим из меню чиабатты с тунцом", - сообщили в компании.
"Мы не получали жалоб и не сомневаемся в качестве этого продукта, но также понимаем и поддерживаем решение о дополнительных проверках, которые проводят компетентные органы, чтобы гарантировать нашим гостям полную безопасность", - добавили там.
Заммэра столицы Анастасия Ракова 16 июня рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 16 жителей Нижегородской области и 15 в Казани. Роспотребнадзор сообщал, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком".
Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику