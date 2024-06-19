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Конгресс США спрогнозировал рост дефицита бюджета страны из-за помощи Киеву - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Конгресс США спрогнозировал рост дефицита бюджета страны из-за помощи Киеву
Конгресс США спрогнозировал рост дефицита бюджета страны из-за помощи Киеву - 19.06.2024, ПРАЙМ
Конгресс США спрогнозировал рост дефицита бюджета страны из-за помощи Киеву
Дефицит бюджета США в 2024 году окажется на 0,4 триллиона долларов выше, чем ожидалось в феврале, из-за финансирования вооруженных конфликтов на Украине, на... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:51+0300
2024-06-19T09:52+0300
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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в 2024 году окажется на 0,4 триллиона долларов выше, чем ожидалось в феврале, из-за финансирования вооруженных конфликтов на Украине, на Ближнем Востоке и помощи союзникам Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в докладе бюджетного управления конгресса. "Бюджетное управление конгресса прогнозирует, что дефицит в 2024 году составит на 0,4 триллиона долларов или на 27% больше, чем прогнозировалось в феврале, а суммарный дефицит в 2025-2034 годы будет выше на 2,1 триллиона или на 10%", - указано в документе. В конгрессе отмечают, что отклонение от более раннего прогноза связано в том числе с принятым ранее законом о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности США, куда вошли 95 миллиардов долларов для поддержки Украины, Израиля и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.
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сша, бюджет
Экономика, США, бюджет
09:51 19.06.2024 (обновлено: 09:52 19.06.2024)
 
Конгресс США спрогнозировал рост дефицита бюджета страны из-за помощи Киеву

Дефицит бюджета США достигнет $1,9 трлн в 2024 году на фоне помощи Киеву

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в 2024 году окажется на 0,4 триллиона долларов выше, чем ожидалось в феврале, из-за финансирования вооруженных конфликтов на Украине, на Ближнем Востоке и помощи союзникам Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в докладе бюджетного управления конгресса.
"Бюджетное управление конгресса прогнозирует, что дефицит в 2024 году составит на 0,4 триллиона долларов или на 27% больше, чем прогнозировалось в феврале, а суммарный дефицит в 2025-2034 годы будет выше на 2,1 триллиона или на 10%", - указано в документе.
В конгрессе отмечают, что отклонение от более раннего прогноза связано в том числе с принятым ранее законом о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности США, куда вошли 95 миллиардов долларов для поддержки Украины, Израиля и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.
 
ЭкономикаСШАбюджет
 
 
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