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Швейцарский зернотрейдер ликвидирует свою российскую "дочку" - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Швейцарский зернотрейдер ликвидирует свою российскую "дочку"
Швейцарский зернотрейдер ликвидирует свою российскую "дочку" - 19.06.2024, ПРАЙМ
Швейцарский зернотрейдер ликвидирует свою российскую "дочку"
Швейцарская компания-зернотрейдер Sierentz Global Merchants приняла решение ликвидировать российскую "дочку" ООО "Сиренц глобал мерчантс Восток", говорится в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T14:46+0300
2024-06-19T14:46+0300
экономика
зерно
дочка
ликвидация
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Швейцарская компания-зернотрейдер Sierentz Global Merchants приняла решение ликвидировать российскую "дочку" ООО "Сиренц глобал мерчантс Восток", говорится в сообщении российской компании на Федресурсе. "Общество с ограниченной ответственностью "Сиренц глобал мерчантс Восток" уведомляет о том, что единственным участником ООО "Сиренц глобал мерчантс Восток" принято решение о ликвидации ООО "Сиренц глобал мерчантс Восток", - говорится в сообщении, опубликованном в среду. Решение было принято 17 мая. Sierentz Global Merchants (SGM) - швейцарская компания-зернотрейдер, основанная инвестиционным холдингом Sierentz &amp; Cie в 2017 году. Компания специализируется на оптовой торговле и экспорте зерновых и масличных культур из Украины и Черноморского региона в Африку, Ближний Восток и Азию.
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зерно, дочка, ликвидация
Экономика, зерно, дочка, ликвидация
14:46 19.06.2024
 
Швейцарский зернотрейдер ликвидирует свою российскую "дочку"

Швейцарский зернотрейдер Sierentz Global Merchants ликвидирует "дочку" из России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Швейцарская компания-зернотрейдер Sierentz Global Merchants приняла решение ликвидировать российскую "дочку" ООО "Сиренц глобал мерчантс Восток", говорится в сообщении российской компании на Федресурсе.
"Общество с ограниченной ответственностью "Сиренц глобал мерчантс Восток" уведомляет о том, что единственным участником ООО "Сиренц глобал мерчантс Восток" принято решение о ликвидации ООО "Сиренц глобал мерчантс Восток", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.
Решение было принято 17 мая.
Sierentz Global Merchants (SGM) - швейцарская компания-зернотрейдер, основанная инвестиционным холдингом Sierentz & Cie в 2017 году. Компания специализируется на оптовой торговле и экспорте зерновых и масличных культур из Украины и Черноморского региона в Африку, Ближний Восток и Азию.
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