https://1prime.ru/20240619/dochka-849307394.html

Швейцарский зернотрейдер ликвидирует свою российскую "дочку"

Швейцарский зернотрейдер ликвидирует свою российскую "дочку" - 19.06.2024, ПРАЙМ

Швейцарский зернотрейдер ликвидирует свою российскую "дочку"

Швейцарская компания-зернотрейдер Sierentz Global Merchants приняла решение ликвидировать российскую "дочку" ООО "Сиренц глобал мерчантс Восток", говорится в... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T14:46+0300

2024-06-19T14:46+0300

2024-06-19T14:46+0300

экономика

зерно

дочка

ликвидация

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Швейцарская компания-зернотрейдер Sierentz Global Merchants приняла решение ликвидировать российскую "дочку" ООО "Сиренц глобал мерчантс Восток", говорится в сообщении российской компании на Федресурсе. "Общество с ограниченной ответственностью "Сиренц глобал мерчантс Восток" уведомляет о том, что единственным участником ООО "Сиренц глобал мерчантс Восток" принято решение о ликвидации ООО "Сиренц глобал мерчантс Восток", - говорится в сообщении, опубликованном в среду. Решение было принято 17 мая. Sierentz Global Merchants (SGM) - швейцарская компания-зернотрейдер, основанная инвестиционным холдингом Sierentz & Cie в 2017 году. Компания специализируется на оптовой торговле и экспорте зерновых и масличных культур из Украины и Черноморского региона в Африку, Ближний Восток и Азию.

https://1prime.ru/20240614/zerno-849178059.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

зерно, дочка, ликвидация