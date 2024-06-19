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Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - 19.06.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает корреспондент агентства... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:06+0300
2024-06-19T11:06+0300
2024-06-19T11:13+0300
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.Документ, подписанный главами двух государств, станет основой взаимоотношений между двумя странами на долгие годы. Перед подписанием документа лидеры провели двухчасовую беседу в Пхеньяне.Переговоры прошли в государственной резиденции "Кымсусан". После подписания соглашения планируется церемония подписания совместных документов, а затем лидеры выступят перед СМИ.Визит президента Путина в КНДР проходит в рамках дружественного визита и продолжится до 19 июня.
https://1prime.ru/20240619/putin-849281200.html
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Политика, РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.
Документ, подписанный главами двух государств, станет основой взаимоотношений между двумя странами на долгие годы. Перед подписанием документа лидеры провели двухчасовую беседу в Пхеньяне.
Переговоры прошли в государственной резиденции "Кымсусан". После подписания соглашения планируется церемония подписания совместных документов, а затем лидеры выступят перед СМИ.
Визит президента Путина в КНДР проходит в рамках дружественного визита и продолжится до 19 июня.
Путин и Ким Чен Ын поделились "сокровенными думами", передают СМИ