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Ким Чен Ын назвал преимущество договора между Россией и КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Ким Чен Ын назвал преимущество договора между Россией и КНДР
Ким Чен Ын назвал преимущество договора между Россией и КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
Ким Чен Ын назвал преимущество договора между Россией и КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном имеет миролюбивый и оборонительный характер, а также помогает построению... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:32+0300
2024-06-19T12:51+0300
политика
ким чен ын
россия
кндр
договор
многополярный мир
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном имеет миролюбивый и оборонительный характер, а также помогает построению многополярного мира и отвечает изменившемуся статусу двух стран на мировой арене, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын по итогам подписания документа. По его словам, этот "мощный договор представляет собой ничто иное как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира", — сказал северокорейский. Ким Чен Ын добавил, что договор отвечает стратегическому характеру отношений двух стран в новую эпоху. "Время изменилось. Также изменился статус КНДР и РФ в мировой геополитической структуре", — заключил он.Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме “Россия зовет” в прошлом году отмечал, что сейчас мир переживает эпоху кардинальных перемен. По его словам, справиться с ними может только стабильная и суверенная страна. Ранее на ПМЭФ российский лидер подчеркивал, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование. Как подчеркивал глава государства, укрепление многополярного миропорядка - неизбежный процесс. Эту же мысль Путин повторил на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
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ким чен ын, россия, кндр, договор, многополярный мир
Политика, Ким Чен Ын, РОССИЯ, КНДР, договор, многополярный мир
12:32 19.06.2024 (обновлено: 12:51 19.06.2024)
 
Ким Чен Ын назвал преимущество договора между Россией и КНДР

Ким Чен Ын: договор между РФ и КНДР ускорит создание нового многополярного мира

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном имеет миролюбивый и оборонительный характер, а также помогает построению многополярного мира и отвечает изменившемуся статусу двух стран на мировой арене, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын по итогам подписания документа.
По его словам, этот "мощный договор представляет собой ничто иное как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран".
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"Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира", — сказал северокорейский.
Ким Чен Ын добавил, что договор отвечает стратегическому характеру отношений двух стран в новую эпоху.
"Время изменилось. Также изменился статус КНДР и РФ в мировой геополитической структуре", — заключил он.
Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме “Россия зовет” в прошлом году отмечал, что сейчас мир переживает эпоху кардинальных перемен. По его словам, справиться с ними может только стабильная и суверенная страна. Ранее на ПМЭФ российский лидер подчеркивал, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование. Как подчеркивал глава государства, укрепление многополярного миропорядка - неизбежный процесс. Эту же мысль Путин повторил на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
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ПолитикаКим Чен ЫнРОССИЯКНДРдоговормногополярный мир
 
 
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