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В Херсоне оценили доход фермеров на фоне проблем с водой
В Херсоне оценили доход фермеров на фоне проблем с водой - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Херсоне оценили доход фермеров на фоне проблем с водой
Существуют проблемы с орошением из-за подрыва Каховской ГЭС, однако уровень дохода фермеров не снижается благодаря господдержке, рассказал РИА Новости директор... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T17:41+0300
2024-06-19T17:41+0300
2024-06-19T17:43+0300
херсон
фермеры
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КАХОВКА, 19 июн — ПРАЙМ. Существуют проблемы с орошением из-за подрыва Каховской ГЭС, однако уровень дохода фермеров не снижается благодаря господдержке, рассказал РИА Новости директор ООО "Агробизнес" Даниил Репилевский. "В связи с тем, что была разрушена ГЭС, у нас не стало воды. Мы нашли выход в бурении скважен, это, конечно, не заменяет орошение и никаким образом его не компенсирует, это просто как вспомогательная опция", — рассказал Репилевский о текущей ситуации с поливом. Предприниматель отметил, что доход не снижается даже в условиях проблем с водой и логистикой из-за обстрелов. Он отметил, что значительную роль играет поддержка фермеров от государства. "Увеличилось логистическое плечо в сторону Севастополя, Керчи, и это государство нам компенсирует", — привёл пример Репилевский. Кадровая политика предприятия, влияющая на доход, также не изменилась. "80% тех, кто работал, остались, 20% выехали, мы их компенсировали, то есть количество рабочих мест не поменялось", — подытожил каховский фермер. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие.
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херсон, фермеры
В Херсоне оценили доход фермеров на фоне проблем с водой
Репилевский: вопреки проблемам с водой, доход херсонских фермеров не уменьшается
КАХОВКА, 19 июн — ПРАЙМ. Существуют проблемы с орошением из-за подрыва Каховской ГЭС, однако уровень дохода фермеров не снижается благодаря господдержке, рассказал РИА Новости директор ООО "Агробизнес" Даниил Репилевский.
"В связи с тем, что была разрушена ГЭС, у нас не стало воды. Мы нашли выход в бурении скважен, это, конечно, не заменяет орошение и никаким образом его не компенсирует, это просто как вспомогательная опция", — рассказал Репилевский о текущей ситуации с поливом.
Предприниматель отметил, что доход не снижается даже в условиях проблем с водой и логистикой из-за обстрелов. Он отметил, что значительную роль играет поддержка фермеров от государства.
"Увеличилось логистическое плечо в сторону Севастополя, Керчи, и это государство нам компенсирует", — привёл пример Репилевский.
Кадровая политика предприятия, влияющая на доход, также не изменилась. "80% тех, кто работал, остались, 20% выехали, мы их компенсировали, то есть количество рабочих мест не поменялось", — подытожил каховский фермер.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие.