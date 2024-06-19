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Две главные нужды: зачем россияне по-старинке скупают доллары и евро - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Две главные нужды: зачем россияне по-старинке скупают доллары и евро
Две главные нужды: зачем россияне по-старинке скупают доллары и евро - 19.06.2024, ПРАЙМ
Две главные нужды: зачем россияне по-старинке скупают доллары и евро
Несмотря на все ограничения, наличные доллары и евро в обменниках продолжают пользоваться спросом. Зачем россияне до сих пор скупают токсичную валюту, рассказал | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T02:02+0300
2024-06-19T02:02+0300
николай кузнецов
доллар
евро
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Несмотря на все ограничения, наличные доллары и евро в обменниках продолжают пользоваться спросом. Зачем россияне до сих пор скупают токсичную валюту, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Прежде всего, доллары и евро по-прежнему используются при оплате поездок за границу и проживания там. Многие все так же едут туда на отдых и по делам бизнеса. А в этом случае лучше иметь с собой удобную универсальную наличную валюту, которую легко и просто обменять, нежели бегать в поисках банка, который предложит валюту целевой страны по выгодному курсу. Купить “дружественную” валюту - юани, дирхамы, лиры - не так просто даже в крупных городах.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеА культура безналичных платежей по-прежнему развита не везде. “Те же пресловутые карты UnionPay в юанях сегодня выпускают далеко не все банки, и принимаются за границей они тоже не везде”, - приводит пример Кузнецов.Вторая причина - желание сохранить сбережения, чтобы их не “съела” инфляция. Финансовые власти и бизнес заботятся о том, чтобы предложить россиянам для этого массу инструментов. Нам доступны вклады в разных валютах, вклады с привязкой к стоимости драгоценных металлов, замещающие валютные облигации, бумаги с плавающим купоном, привязанным к величине ключевой ставки, облигации, купон и номинал которых привязан к стоимости золота, фьючерсные контракты на валюту...Но многие граждане всему этому изобилию по-старинке предпочитают доллары и евро. Главная причина этого - отсутствие финансовой грамотности. Мало кто понимает, что за "зверь" такой эти замещающие облигации, а доллар, особенно если наличный, он простой, привычный и понятный, рассуждает экономист.По его словам, для сбережения "дружественные" валюты тоже не вполне удобны. Далеко не все банки готовы с ними работать, особенно если дело касается выдачи наличных. А те, кто готовы, устанавливают неприемлемый курс. “Так что, как ни крути, но не откажемся мы так легко от доллара. Будь он хоть 100 раз "токсичный"”, - делает он вывод.
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николай кузнецов, доллар, евро, эксклюзив
Николай Кузнецов, доллар, евро, Эксклюзив
02:02 19.06.2024
 
Две главные нужды: зачем россияне по-старинке скупают доллары и евро

Доцент Кузнецов назвал три причины привязанности россиян к доллару и евро

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРубль
Рубль - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Несмотря на все ограничения, наличные доллары и евро в обменниках продолжают пользоваться спросом. Зачем россияне до сих пор скупают токсичную валюту, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Прежде всего, доллары и евро по-прежнему используются при оплате поездок за границу и проживания там. Многие все так же едут туда на отдых и по делам бизнеса. А в этом случае лучше иметь с собой удобную универсальную наличную валюту, которую легко и просто обменять, нежели бегать в поисках банка, который предложит валюту целевой страны по выгодному курсу. Купить “дружественную” валюту - юани, дирхамы, лиры - не так просто даже в крупных городах.
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А культура безналичных платежей по-прежнему развита не везде. “Те же пресловутые карты UnionPay в юанях сегодня выпускают далеко не все банки, и принимаются за границей они тоже не везде”, - приводит пример Кузнецов.
Вторая причина - желание сохранить сбережения, чтобы их не “съела” инфляция. Финансовые власти и бизнес заботятся о том, чтобы предложить россиянам для этого массу инструментов. Нам доступны вклады в разных валютах, вклады с привязкой к стоимости драгоценных металлов, замещающие валютные облигации, бумаги с плавающим купоном, привязанным к величине ключевой ставки, облигации, купон и номинал которых привязан к стоимости золота, фьючерсные контракты на валюту...
Но многие граждане всему этому изобилию по-старинке предпочитают доллары и евро. Главная причина этого - отсутствие финансовой грамотности. Мало кто понимает, что за "зверь" такой эти замещающие облигации, а доллар, особенно если наличный, он простой, привычный и понятный, рассуждает экономист.
По его словам, для сбережения "дружественные" валюты тоже не вполне удобны. Далеко не все банки готовы с ними работать, особенно если дело касается выдачи наличных. А те, кто готовы, устанавливают неприемлемый курс. “Так что, как ни крути, но не откажемся мы так легко от доллара. Будь он хоть 100 раз "токсичный"”, - делает он вывод.
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