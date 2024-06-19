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Доля евро и доллара в расчетах России за импорт впервые упала ниже четверти
Доля евро и доллара в расчетах России за импорт впервые упала ниже четверти - 19.06.2024, ПРАЙМ
Доля евро и доллара в расчетах России за импорт впервые упала ниже четверти
Доля недружественных валют, в первую очередь доллара и евро, в российском импорте в апреле впервые упала ниже четверти, заняв 22,9%, следует из анализа данных... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T22:11+0300
2024-06-19T22:11+0300
2024-06-19T22:11+0300
экономика
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Доля недружественных валют, в первую очередь доллара и евро, в российском импорте в апреле впервые упала ниже четверти, заняв 22,9%, следует из анализа данных Банка России, проведенного РИА Новости. Удельный вес недружественных валют в российском импорте в середине весны уменьшился на 2,3 процентного пункта - до исторического минимума в 22,9%. Их использование в расчетах за поставки иностранных товаров в Россию сокращается уже четвертый месяц подряд. Сильнее всего доля недружественных валют в апреле сократилась в расчетах за поставки продукции из Океании - на 3,8 процентного пункта, до 19,2%. Одновременно оплата европейских товаров в долларах и евро уменьшилась на 3,3 процентного пункта - до 40,9%, а продукции из Азии - на 1,1 процентного пункта, до 14,5%. Для обоих регионов это исторические минимумы. Помимо Азии и Океании, меньше всего недружественными валютами расплачиваются компании за поставки из стран Карибского бассейна (19,6%). При этом доля недружественных валют в российском экспорте в апреле немного выросла - на 1,5 процентного пункта, до 19,3%. Это второй минимальный результат в истории.
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доля доллара, евро, расчеты, импорт
Экономика, доля доллара, евро, расчеты, импорт
Доля евро и доллара в расчетах России за импорт впервые упала ниже четверти
Доля доллара и евро в расчетах России за импорт упала до исторического минимума
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Доля недружественных валют, в первую очередь доллара и евро, в российском импорте в апреле впервые упала ниже четверти, заняв 22,9%, следует из анализа данных Банка России, проведенного РИА Новости.
Удельный вес недружественных валют в российском импорте в середине весны уменьшился на 2,3 процентного пункта - до исторического минимума в 22,9%. Их использование в расчетах за поставки иностранных товаров в Россию сокращается уже четвертый месяц подряд.
Сильнее всего доля недружественных валют в апреле сократилась в расчетах за поставки продукции из Океании - на 3,8 процентного пункта, до 19,2%.
ЦБ назвал курс доллара и евро на 20 июня
Одновременно оплата европейских товаров в долларах и евро уменьшилась на 3,3 процентного пункта - до 40,9%, а продукции из Азии - на 1,1 процентного пункта, до 14,5%. Для обоих регионов это исторические минимумы.
Помимо Азии и Океании, меньше всего недружественными валютами расплачиваются компании за поставки из стран Карибского бассейна (19,6%).
При этом доля недружественных валют в российском экспорте в апреле немного выросла - на 1,5 процентного пункта, до 19,3%. Это второй минимальный результат в истории.