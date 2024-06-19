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Путин раскрыл долю платежей в рублях в торговле с Вьетнамом - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Путин раскрыл долю платежей в рублях в торговле с Вьетнамом
Путин раскрыл долю платежей в рублях в торговле с Вьетнамом - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл долю платежей в рублях в торговле с Вьетнамом
Президент России Владимир Путин, отправившийся с визитом во Вьетнам, назвал долю нацвалют в торговле с этой страной в статье для газеты "Нянзан". | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T18:18+0300
2024-06-19T18:23+0300
владимир путин
россия
вьетнам
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отправившийся с визитом во Вьетнам, назвал долю нацвалют в торговле с этой страной в статье для газеты "Нянзан".По словам российского лидера, платежи в рублях и донгах составили в первом квартале 2024 года 60 процентов транзакций в торговле России и Вьетнама.Вьетнам подписал соглашение о присоединении к зоне свободной торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015 году и стал первым государством АСЕАН, присоединившимся к блоку во главе с Москвой. Россия экспортирует во Вьетнам, в основном, молочную и мясную продукцию, зерно, удобрения, энергоносители. Вьетнам поставляет электронику, текстиль, сельскохозяйственную продукцию и обувь.
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владимир путин, россия, вьетнам
Владимир Путин, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
18:18 19.06.2024 (обновлено: 18:23 19.06.2024)
 
Путин раскрыл долю платежей в рублях в торговле с Вьетнамом

Путин: платежи в рублях и донгах составили 60% транзакций в торговле с Вьетнамом

© fotolia.com / benoît strappazonВьетнам
Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© fotolia.com / benoît strappazon
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отправившийся с визитом во Вьетнам, назвал долю нацвалют в торговле с этой страной в статье для газеты "Нянзан".
По словам российского лидера, платежи в рублях и донгах составили в первом квартале 2024 года 60 процентов транзакций в торговле России и Вьетнама.
Вьетнам подписал соглашение о присоединении к зоне свободной торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015 году и стал первым государством АСЕАН, присоединившимся к блоку во главе с Москвой. Россия экспортирует во Вьетнам, в основном, молочную и мясную продукцию, зерно, удобрения, энергоносители. Вьетнам поставляет электронику, текстиль, сельскохозяйственную продукцию и обувь.
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