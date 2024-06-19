https://1prime.ru/20240619/drony-849298746.html

Дешево и смертельно: Пентагон решил сокрушить Китай роем роботов-камикадзе

Дешево и смертельно: Пентагон решил сокрушить Китай роем роботов-камикадзе - 19.06.2024, ПРАЙМ

Дешево и смертельно: Пентагон решил сокрушить Китай роем роботов-камикадзе

В Пентагоне придумали победоносную стратегию для конфликта с Китаем, чья Народно-освободительная армия превосходит по численности ВС США. Согласно замыслу... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:59+0300

2024-06-19T11:59+0300

2024-06-19T12:16+0300

вооружения

пентагон

дроны

китай

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. В Пентагоне придумали победоносную стратегию для конфликта с Китаем, чья Народно-освободительная армия превосходит по численности ВС США. Согласно замыслу американских генералов, выиграть в конфликте с Китаем им помогут тысячи недорогих самоуправляемых дронов, оснащенных ИИ. Правда, эксперты считают, что такое оружие в руках американских военных приведет к еще более массовой гибели мирного населения. Об этом говорится в публикации Intercept.Как отмечается в статье, летом прошлого года Минобороны США опубликовало программу Replicator. Документ предусматривает развертывание тысяч недорогих дронов с ИИ во всех сферах. Это, например, самопилотируемые корабли, большие самолеты-роботы, а также буквально рои более дешевых дронов-камикадзе, которые, как предполагается, ВС США смогут применять и массово терять, чтобы нанести поражение китайской армии.Авторы материала подчеркивают, что появление новых самолетов-роботов будет означать отход от "устаревших" беспилотников, ведь старые дроны, как считают в Пентагоне, на сегодняшний день являются "перепроектированными" и "трудоемкими" в производстве.Издание напоминает, что за первые 20 лет борьбы с терроризмом Соединенные Штаты совершили свыше 91 тысячи бомбардировок. Авиаудары наносились по Афганистану, Ираку, Ливии, Пакистану, Сомали, Сирии и Йемену, в результате чего погибли более 48,3 тысячи мирных граждан. Эти данные были получены в ходе анализа 2021 года, которую провела группой по мониторингу авиаударов Airwars. Эксперты, подчеркивается в статье, предсказывают, что массовый выпуск дешевых и смертоносных дронов может привести к еще большим жертвам среди мирных граждан.

https://1prime.ru/20240617/bespilotnik-849229149.html

пентагон

китай

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пентагон, дроны, китай, ии