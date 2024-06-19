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Россиянам назвали самое безопасное место в автомобиле при аварии
Россиянам назвали самое безопасное место в автомобиле при аварии - 19.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали самое безопасное место в автомобиле при аварии
В момент аварии самое безопасное место в автомобиле - за водителем. Об этом "Газете.Ru" рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:50+0300
2024-06-19T11:50+0300
2024-06-19T11:50+0300
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. В момент аварии самое безопасное место в автомобиле - за водителем. Об этом "Газете.Ru" рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр. "Дело в том, что находящийся за рулем человек машинально совершает действия, которыми он хочет обезопасить именно себя. Он будет маневрировать таким образом, чтобы удар пришелся в ту часть кузова, где его нет", — сказал Хайцеэр.При этом пассажира, сидящего на заднем ряду посередине, ремень удерживает только в районе пояса, а в некоторых машинах его вовсе нет. Человек может вылететь через лобовое стекло.Впервые ремень безопасности использовали еще в Англии в начале 19 века для удержания пилота в кресле создаваемого летательного аппарата. В середине 20 века Генри Форд начал устанавливать ремни на свои автомобили.
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авто, дтп
Россиянам назвали самое безопасное место в автомобиле при аварии
Эксперт Хайцеэр: у сидящего за водителем пассажира шансов выжить в ДТП больше
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ.
В момент аварии самое безопасное место в автомобиле - за водителем. Об этом "Газете.Ru"
рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр.
"Дело в том, что находящийся за рулем человек машинально совершает действия, которыми он хочет обезопасить именно себя. Он будет маневрировать таким образом, чтобы удар пришелся в ту часть кузова, где его нет", — сказал Хайцеэр.
При этом пассажира, сидящего на заднем ряду посередине, ремень удерживает только в районе пояса, а в некоторых машинах его вовсе нет. Человек может вылететь через лобовое стекло.
Впервые ремень безопасности использовали еще в Англии в начале 19 века для удержания пилота в кресле создаваемого летательного аппарата. В середине 20 века Генри Форд начал устанавливать ремни на свои автомобили.
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