https://1prime.ru/20240619/dtp-849298169.html

Россиянам назвали самое безопасное место в автомобиле при аварии

Россиянам назвали самое безопасное место в автомобиле при аварии - 19.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали самое безопасное место в автомобиле при аварии

В момент аварии самое безопасное место в автомобиле - за водителем. Об этом "Газете.Ru" рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:50+0300

2024-06-19T11:50+0300

2024-06-19T11:50+0300

авто

дтп

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. В момент аварии самое безопасное место в автомобиле - за водителем. Об этом "Газете.Ru" рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр. "Дело в том, что находящийся за рулем человек машинально совершает действия, которыми он хочет обезопасить именно себя. Он будет маневрировать таким образом, чтобы удар пришелся в ту часть кузова, где его нет", — сказал Хайцеэр.При этом пассажира, сидящего на заднем ряду посередине, ремень удерживает только в районе пояса, а в некоторых машинах его вовсе нет. Человек может вылететь через лобовое стекло.Впервые ремень безопасности использовали еще в Англии в начале 19 века для удержания пилота в кресле создаваемого летательного аппарата. В середине 20 века Генри Форд начал устанавливать ремни на свои автомобили.

https://1prime.ru/20240614/gai-849165247.html

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авто, дтп