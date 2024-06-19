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Полет в эконом-классе по России с начала года подорожал на 20 процентов

Полет в эконом-классе по России с начала года подорожал на 20 процентов - 19.06.2024, ПРАЙМ

Полет в эконом-классе по России с начала года подорожал на 20 процентов

Цены на полеты эконом-классом по России на неделе с 11 по 17 июня выросли на 3,7%, с начала года - на 20,6%, сообщает Росстат. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T19:11+0300

2024-06-19T19:11+0300

2024-06-19T19:11+0300

экономика

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Цены на полеты эконом-классом по России на неделе с 11 по 17 июня выросли на 3,7%, с начала года - на 20,6%, сообщает Росстат. "Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 11 по 17 июня - ред.) изменилась на +3,7%", - сообщили в Росстате. При этом уточняется, что с начала года полет подорожал на 20,6%. В ведомстве также сообщили, что за неделю с 11 по 17 июня изменилась и средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты. Она выросла на 1,6%. Поездки в санатории подорожали на 0,7%, проживание в гостиницах с четырьмя-пятью звездами - на 1%, в отелях с двумя звездами - на 0,7%, в гостиницах с одной звездой или в мотелях - на 0,4%, в трехзвездочных и в хостелах - на 0,3%. Тогда как с начала года проживание в гостиницах с одной-двумя звездами подорожало на 10,3% и 10,52% соответственно, в трехзвездочных отелях - на 12,3%, в санатории - на 12,9%, в домах отдыха и пансионатах - на 13,4%, а в четырех-пятизвездочных гостиницах - на 16,5%. При этом проживание в хостеле стало дороже всего на 3,7%.

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цены на полет, эконом