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ЕЦБ признал, что Штаты восстановились после пандемии быстрее Европы

ЕЦБ признал, что Штаты восстановились после пандемии быстрее Европы - 19.06.2024, ПРАЙМ

ЕЦБ признал, что Штаты восстановились после пандемии быстрее Европы

Темпы восстановления экономики еврозоны после пандемии оказались значительно ниже, чем в США, следует из пресс-релиза Европейского Центробанка (ЕЦБ). | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T18:33+0300

2024-06-19T18:33+0300

2024-06-19T18:33+0300

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Темпы восстановления экономики еврозоны после пандемии оказались значительно ниже, чем в США, следует из пресс-релиза Европейского Центробанка (ЕЦБ). Согласно данным регулятора, с четвертого квартала 2019 года по четвертый квартал 2023 года экономика еврозоны в общей сложности выросла на 3%, в то время как американская экономика за аналогичный период поднялась на 8%. "С начала пандемии рост реального ВВП в еврозоне был заметно слабее, чем в США… Разрыв преимущественно связан с более слабым частным потреблением в еврозоне по сравнению с США, где прямая поддержка доходов и более значительное сокращение избыточных сбережений обеспечили особенно сильный импульс", - говорится в сообщении. Отмечается, что еврозона в большей степени пострадала от последствий конфликта на Украине. Экономические последствия конфликта, в частности последовавший энергетический кризис, а также скачки продовольственной инфляции, оказали особенно сильное влияние на экономику валютного блока. Это объясняется географической близостью, степенью зависимости от импорта энергоносителей и продовольствия из региона. Существенные потери в области торговли усилились по мере снижения курса доллара к евро. Условия торговли в США в то же время были гораздо более стабильными, что в основном отражает большую степень энергетической независимости страны. Кроме того, рост производства, а также производительности труда в США были выше, чем в еврозоне. В начале июня ЕЦБ обновил свои макроэкономические прогнозы по еврозоне. В частности, регулятор повысил ожидания по росту ВВП стран валютного блока до 0,9% с 0,6%. Как отмечает Центробанк, эти прогнозы указывают на то, что разница в темпах роста экономик еврозоны и США сократится в следующие два года.

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