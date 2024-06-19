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США разместят истребители F-16 на Украине, заявил Салливан

США разместят истребители F-16 на Украине, заявил Салливан - 19.06.2024, ПРАЙМ

США разместят истребители F-16 на Украине, заявил Салливан

Соединенные Штаты разместят истребители F-16 на Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:52+0300

2024-06-19T11:52+0300

2024-06-19T11:52+0300

вооружения

сша

украина

f-16

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ВАШИНГТОН, 19 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разместят истребители F-16 на Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."План заключается в том, чтобы разместить F-16 на Украине. И в двустороннем договоре о безопасности, который подписали президент (США Джо Байден) и... Зеленский, этот момент подтверждается", — отметил он в эфире телеканала PBS.США уже разрешили союзникам передать Украине многоцелевые истребители и помогают в обучении украинских пилотов в Аризоне. Нидерланды и Дания также обещали предоставить украинским ВВС истребители F-16 в ближайшее время.Россия считает, что поставки оружия на Украину создают препятствия для мирного урегулирования и непосредственно вовлекают в конфликт страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки оружия Киева станут законной целью для Москвы.

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сша

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сша, украина, f-16