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США разместят истребители F-16 на Украине, заявил Салливан
США разместят истребители F-16 на Украине, заявил Салливан - 19.06.2024, ПРАЙМ
США разместят истребители F-16 на Украине, заявил Салливан
Соединенные Штаты разместят истребители F-16 на Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:52+0300
2024-06-19T11:52+0300
2024-06-19T11:52+0300
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ВАШИНГТОН, 19 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разместят истребители F-16 на Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."План заключается в том, чтобы разместить F-16 на Украине. И в двустороннем договоре о безопасности, который подписали президент (США Джо Байден) и... Зеленский, этот момент подтверждается", — отметил он в эфире телеканала PBS.США уже разрешили союзникам передать Украине многоцелевые истребители и помогают в обучении украинских пилотов в Аризоне. Нидерланды и Дания также обещали предоставить украинским ВВС истребители F-16 в ближайшее время.Россия считает, что поставки оружия на Украину создают препятствия для мирного урегулирования и непосредственно вовлекают в конфликт страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки оружия Киева станут законной целью для Москвы.
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сша, украина, f-16
Вооружения, США, УКРАИНА, F-16
США разместят истребители F-16 на Украине, заявил Салливан
Салливан: США планируют разместить многоцелевые истребители F-16 на Украине
ВАШИНГТОН, 19 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разместят истребители F-16 на Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"План заключается в том, чтобы разместить F-16 на Украине. И в двустороннем договоре о безопасности, который подписали президент (США Джо Байден) и... Зеленский, этот момент подтверждается", — отметил он в эфире телеканала PBS.
США уже разрешили союзникам передать Украине многоцелевые истребители и помогают в обучении украинских пилотов в Аризоне. Нидерланды и Дания также обещали предоставить украинским ВВС истребители F-16 в ближайшее время.
Россия считает, что поставки оружия на Украину создают препятствия для мирного урегулирования и непосредственно вовлекают в конфликт страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки оружия Киева станут законной целью для Москвы.
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