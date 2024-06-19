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ФАС оформит документы для более прозрачных цен на билеты "Аэрофлота" - 19.06.2024, ПРАЙМ
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ФАС оформит документы для более прозрачных цен на билеты "Аэрофлота"
ФАС оформит документы для более прозрачных цен на билеты "Аэрофлота" - 19.06.2024, ПРАЙМ
ФАС оформит документы для более прозрачных цен на билеты "Аэрофлота"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает, что документы, которые сделают ценообразование на билеты "Аэрофлота" более прозрачным, будут оформлены | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:36+0300
2024-06-19T13:58+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает, что документы, которые сделают ценообразование на билеты "Аэрофлота" более прозрачным, будут оформлены в течение месяца, заявил глава ведомства Максим Шаскольский.По его словам, возникли вопросы в отношении цен на билеты у данного перевозчика, поэтому компания была привлечена к общению. В конце мая ФАС провела рабочую встречу с руководством авиакомпании по этому вопросу, сообщало ведомство."Поэтому работаем, чтобы не создавалось избыточное ценовое давление на потребителя… Работа ведется, точно завершим оформление определенных документов в течение месяца для того, чтобы ценообразование авиабилетов стало более прозрачным", - заявил он.Гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский на ПМЭФ заявлял журналистам, что группа проработала с ФАС ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет.ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая Шаскольский. А в конце мая служба заявила, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования.
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
13:36 19.06.2024 (обновлено: 13:58 19.06.2024)
 
ФАС оформит документы для более прозрачных цен на билеты "Аэрофлота"

ФАС ожидает оформления за месяц документов для более прозрачных цен на билеты "Аэрофлота"

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает, что документы, которые сделают ценообразование на билеты "Аэрофлота" более прозрачным, будут оформлены в течение месяца, заявил глава ведомства Максим Шаскольский.
По его словам, возникли вопросы в отношении цен на билеты у данного перевозчика, поэтому компания была привлечена к общению. В конце мая ФАС провела рабочую встречу с руководством авиакомпании по этому вопросу, сообщало ведомство.
"Поэтому работаем, чтобы не создавалось избыточное ценовое давление на потребителя… Работа ведется, точно завершим оформление определенных документов в течение месяца для того, чтобы ценообразование авиабилетов стало более прозрачным", - заявил он.
Гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский на ПМЭФ заявлял журналистам, что группа проработала с ФАС ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет.
ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая Шаскольский. А в конце мая служба заявила, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования.
 
РОССИЯФАС РФ
 
 
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