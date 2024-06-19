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ФАС оформит документы для более прозрачных цен на билеты "Аэрофлота"

ФАС оформит документы для более прозрачных цен на билеты "Аэрофлота" - 19.06.2024, ПРАЙМ

ФАС оформит документы для более прозрачных цен на билеты "Аэрофлота"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает, что документы, которые сделают ценообразование на билеты "Аэрофлота" более прозрачным, будут оформлены | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T13:36+0300

2024-06-19T13:36+0300

2024-06-19T13:58+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает, что документы, которые сделают ценообразование на билеты "Аэрофлота" более прозрачным, будут оформлены в течение месяца, заявил глава ведомства Максим Шаскольский.По его словам, возникли вопросы в отношении цен на билеты у данного перевозчика, поэтому компания была привлечена к общению. В конце мая ФАС провела рабочую встречу с руководством авиакомпании по этому вопросу, сообщало ведомство."Поэтому работаем, чтобы не создавалось избыточное ценовое давление на потребителя… Работа ведется, точно завершим оформление определенных документов в течение месяца для того, чтобы ценообразование авиабилетов стало более прозрачным", - заявил он.Гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский на ПМЭФ заявлял журналистам, что группа проработала с ФАС ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет.ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая Шаскольский. А в конце мая служба заявила, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования.

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